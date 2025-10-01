Com mudanças, o Santos está definido para encarar o Grêmio

O Santos entra em campo diante do Grêmio, nesta quarta-feira (1), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe vem de um empate por 2 a 2 para o Red Bull Bragantino, fora de casa, e uma vitória em casa no clássico contra o São Paulo, a primeira sob o comando de Juan Pablo Vojvoda.

A principal novidade na escalação é o retorno do zagueiro Adonis Frías, poupado no último jogo por conta de dores na panturrilha. Ele fica como opção no banco já que Alexis Duarte formará dupla de zaga com Luan Peres.

Na lateral direita, Mayke mais uma vez levou a melhor na disputa pela posição, enquanto Barreal será titular pela segunda partida consecutiva.

No primeiro turno, os dois times se enfrentaram e o Tricolor levou a melhor ao vencer por 1 a 0, com gol de Cristian Oliveira, pela 7ª rodada da competição.

O Alvinegro Praiano ocupa a 16ª colocação, com 27 pontos, cinco a mais que a primeira equipe dentro do Z-4. Até aqui, soma sete vitórias, seis empates e 11 derrotas em 24 partidas, com aproveitamento de 37%.

Victor Hugo (lesão no músculo adutor da coxa direita) e Gabriel Bontempo (em transição após sentir o adutor da coxa direita) também estão de fora da partida.

Escobar retorna de suspensão diante do Grêmio. (Foto: Jota Erre/AGIF)

⚽ESCALAÇÕES:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Mayke, Alexis Duarte, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael e Álvaro Barreal; Rollheiser, Guilherme e Lautaro Díaz.

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Gabriel Grando; Gustavo Martins, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur e Edenílson; Pavon, Alysson e André Henrique.

Ficha Técnica:

SANTOS X GRÊMIO - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quarta-feira (1), às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro (Santos, SP);

📺 Onde assistir: Premiere (Clique aqui para assistir ao vivo)

🗣️ Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

🚩 Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Agenda do Santos:

01.10 (quarta) - 26ª rodada - Santos x Grêmio - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro

05.10 (domingo) - 27ª rodada - Ceará x Santos - 20h30 (de Brasília) - Castelão

15.10 (quarta) - 28ª rodada - Santos x Corinthians - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro

20.10 (segunda) - 29ª rodada - Santos x Vitória - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro

26.10 (domingo) - 30ª rodada - Botafogo x Santos - 16h (de Brasília) - Nilton Santos

03.11 (segunda) - 31ª rodada - Santos x Fortaleza - 20h (de Brasília) - Vila Belmiro

06.11 (quinta) - 32ª rodada - Palmeiras x Santos - 21h30 (de Brasília) - Allianz Parque

09.11 (domingo) - 33ª rodada - Flamengo x Santos - 18h30 (de Brasília) - Maracanã