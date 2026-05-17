O Santos enfrenta o Coritiba pela segunda vez em um intervalo de cinco dias na manhã deste sábado (17), às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena.

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O Peixe está a apenas um ponto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na última quarta-feira (13), o Alvinegro Praiano derrotou o Coxa por 2 a 0 no Couto Pereira e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

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Santos escalado para enfrentar o Coritiba. (Foto: Diuvlgação/ Santos FC)

Neymar segue no time titular do técnico Cuca. O jogador vive a expectativa de ser convocado para a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. A lista final será divulgada nesta segunda-feira (18), às 17h (de Brasília), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

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O zagueiro Luan Peres se recuperou de um trauma na mão esquerda, mas ficará como opção no banco de reservas. Mais uma vez, Adonis Frías formará a dupla de zaga com Lucas Veríssimo.

As principais novidades são Willian Arão como titular no meio-campo ao lado de Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo, além de Moisés no ataque com Rollheiser e Neymar.

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Na lateral-direita, Igor Vinícius apresentou febre durante esta manhã e foi cortado do jogo. Por isso, Mayke será o titular da posição.

Em caso de vitória, o Santos chegará ao terceiro triunfo consecutivo, algo que ainda não aconteceu nesta temporada.

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Ficha Técnica:

⚽ SANTOS X CORITIBA - 16ª rodada do Campeonato Brasileiro

📲 Domingo, dia 17 de maio de 2026

📍Estádio: Neo Química Arena (SP)

⏰Horário: 11h (de Brasília)

📺Onde assistir: Premiere (clique aqui para assistir ao vivo)

🗣️Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

🚩Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

📟 VAR: Wagner Reway (SC)

Escalações:

SANTOS (Técnico: Cuca) Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Lucas Veríssimo e Escobar; Willian Arão (Gustavo Henrique), Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Barreal; Rollheiser e Neymar.

CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra) Pedro Rangel; Lucas Taverna, Tiago Cóser, Rodrigo Moledo e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez, Josué; Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha.

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