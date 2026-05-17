No último teste antes da Copa, Neymar será titular do Santos diante do Coritiba
Peixe busca a terceira vitória seguida nesta temporada diante do Coxa
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O Santos enfrenta o Coritiba pela segunda vez em um intervalo de cinco dias na manhã deste sábado (17), às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena.
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O Peixe está a apenas um ponto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na última quarta-feira (13), o Alvinegro Praiano derrotou o Coxa por 2 a 0 no Couto Pereira e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.
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Neymar segue no time titular do técnico Cuca. O jogador vive a expectativa de ser convocado para a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. A lista final será divulgada nesta segunda-feira (18), às 17h (de Brasília), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
O zagueiro Luan Peres se recuperou de um trauma na mão esquerda, mas ficará como opção no banco de reservas. Mais uma vez, Adonis Frías formará a dupla de zaga com Lucas Veríssimo.
As principais novidades são Willian Arão como titular no meio-campo ao lado de Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo, além de Moisés no ataque com Rollheiser e Neymar.
Na lateral-direita, Igor Vinícius apresentou febre durante esta manhã e foi cortado do jogo. Por isso, Mayke será o titular da posição.
Em caso de vitória, o Santos chegará ao terceiro triunfo consecutivo, algo que ainda não aconteceu nesta temporada.
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Ficha Técnica:
⚽ SANTOS X CORITIBA - 16ª rodada do Campeonato Brasileiro
📲 Domingo, dia 17 de maio de 2026
📍Estádio: Neo Química Arena (SP)
⏰Horário: 11h (de Brasília)
📺Onde assistir: Premiere (clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
🚩Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)
📟 VAR: Wagner Reway (SC)
Escalações:
SANTOS (Técnico: Cuca) Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Lucas Veríssimo e Escobar; Willian Arão (Gustavo Henrique), Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Barreal; Rollheiser e Neymar.
CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra) Pedro Rangel; Lucas Taverna, Tiago Cóser, Rodrigo Moledo e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez, Josué; Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha.
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