Neymar vira assunto em Santos x Coritiba: 'Não merece'

O Santos foi derrotado pelo Coritiba, na Neo Química Arena, neste domingo (17), pela 16° rodada do Brasileirão, pelo placar de 3 a 0. Esta foi a última partida de Neymar antes da convocação final para a Copa do Mundo, que acontece nesta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

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Na web, muitos internautas estão julgando o time do Santos "injusto" com Neymar. Confira:

Neymar reclamando durante Santos x Coritiba (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

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Neymar na Copa? Mauro Naves opina sobre convocação do craque

Mauro Naves acha que Neymar não precisa ser titular na Copa, mas acredita que pode ser importante levar o jogador para a Copa do Mundo.

— Com o Neymar, vejo algo parecido. Não acho que ele precise chegar para ser titular absoluto. Mas em um jogo complicado, travado no segundo tempo, colocar um jogador da qualidade técnica dele pode mudar completamente a partida em uma jogada. Tenho a impressão de que o Ancelotti não pensa em montar o time com Neymar começando, mas sim como alguém capaz de contribuir muito ao longo dos jogos - afirmou Naves.

Juninho Paulista, ex-jogador e companheiro de Mauro Naves em transmissões do SBT e N Sports, também opinou.

— Eu acho que a discussão entre o Neymar é se ele estaria preparado basicamente para ser como o cara. E o que ele está demonstrando agora é que sim. Então, ele está jogando os jogos pelo Santos, está criando o ritmo do jogo, que é o que estava faltando para ele. Então, eu espero que daqui até a convocação, ele também continue nesse ritmo. E aí, eu acho que ele não tem dúvida nenhuma. Ele estando em campo, estando jogando, tecnicamente não tem nem que se discutir - afirmou Juninho.