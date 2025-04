‘Mesmo com dificuldades, o projeto me satisfaz’, afirma Cléber Xavier no Santos

O Santos apresentou nesta quarta-feira (30) o técnico Cléber Xavier. O comandante foi anunciado nesta terça-feira (29) antes de promover a primeira atividade, no CT Rei Pelé.

Esta será a primeira oportunidade da carreira como técnico de um clube. Ele trabalhou durante 17 anos como auxiliar de Tite em alguns times e na Seleção Brasileira. Segundo ele, 'chegou para ficar' e espera permanecer mais do que um ano no comando do time.

Cléber comentou sobre o período de trabalho com Tite e ressaltou a importância do técnico na formação da sua carreira.

-Ele me deu todo o espaço para desenvolver o comando de grandes equipes. Eu vou ficar muito feliz e muito contente se eu conquistar pelo menos metade dos títulos que conquistamos juntos. E se apresentarmos o futebol defensivo e ofensivo de todas as equipes que comandamos. Tenho explicado que nos últimos 17 anos nós trabalhamos em quatro lugares. Isso não é da cultura do Brasil. Se permanecemos, é pelo bom trabalho que fizemos com todo o nosso staff. Criamos uma unidade e eu quero isso no Santos também. Gosto da comparação com ele se for pelo lado positivo - explicou.

Cléber Xavier é apresentado como novo técnico do Santos; ele assinou até o final deste ano. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Cléber Xavier no Santos:

O novo técnico do Santos, Cléber Xavier, afirmou que cada membro da sua comissão técnica vai ter um papel diferente no elenco.

Ele chegou ao Peixe com os auxiliares Matheus Bachi e Vinicius Marques, além do preparador físico Fábio Mahseredjian.

Cesar Sampaio, membro da comissão fixa e que comandou o time interinamente nos últimos três jogos, seguirá como auxiliar da equipe profissional.

Além disso, ele afirmou que conta com a liderança de Neymar dentro e fora de campo. O camisa 10 está fora de combate por causa de uma nova lesão na coxa esquerda. Para o duelo contra o CRB, Cléber também então terá à disposição: Soteldo (edema na coxa esquerda), Barreal (lesão no músculo adutor da coxa esquerda), Gabriel Bontempo (edema no músculo adutor da perna esquerda), Thaciano (inflamação no tendão de Aquiles da perna esquerda), Souza (iniciou transição com a fisioterapia após cirurgia no tornozelo direito) e Zé Rafael ( iniciou a transição física no gramado depois de uma cirurgia na coluna)