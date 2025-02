Santos: Caixinha confirma reestreia de Neymar e explica expulsão no clássico

O técnico do Santos, Pedro Caixinha, confirmou que Neymar fará sua reestreia na próxima quarta-feira (5), durante o jogo contra o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, às 21h35 (de Brasília). A data é especial, pois marca o aniversário de 33 anos do craque.

— Ele vai jogar na quarta-feira. Todos esperamos que se junte ao grupo na segunda para ter o processo do treinamento. Vamos falar com quem o acompanha. Para que ele tenha esse tempo de treino e possa estar conosco — afirmou Caixinha.

Após a vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, o treinador alvinegro adotou um tom cauteloso, mas deixou claro que o astro terá minutos em campo no próximo confronto. No entanto, a minutagem exata ainda será definida, dependendo de como Neymar se sair nos treinos a partir de segunda-feira, no CT Rei Pelé.

Na sexta-feira, após ser apresentado na Vila Belmiro, Neymar já tinha lamentando ficar de fora do clássico por ainda não estar inscrito no Paulistão. — Falei para me inscrever rápido. Trinta minutinhos eu garantia (risos). Fisicamente estou bem melhor. Não estou 100% ainda. Preciso de minutos, de jogos, e não só com treino que vou estar bem fisicamente. Isso vou ganhar com o tempo. Estou muito melhor do que estava quando voltei a jogar. Estava me sentindo bem nos treinos no Al-Hilal — afirmou o novo camisa 10 do Santos.

Caixinha, que foi expulso logo no início da partida, aproximadamente aos seis minutos do primeiro tempo, assumiu a responsabilidade por seus excessos ao reclamar com a arbitragem. Ele reconheceu os erros, mas afirmou que continuará defendendo os interesses do Santos sempre que sentir que a equipe está sendo prejudicada.

— Eu fui expulso e já devo um churrasco à equipe. Esse tipo de situação não faz parte do meu comportamento no Brasil. Aquilo que eu não posso controlar não pode me desorientar.

Eu não tenho o hábito de falar sobre arbitragem, e não vou falar. Fui expressivo na forma como fiz a abordagem e mereci ser expulso. Mas farei isso sempre que for necessário. Tentarei ser mais controlado, porque isso faz parte da minha evolução como profissional — reconheceu Caixinha.

Sobre o Botafogo-SP, rival da próxima quarta-feira, Caixinha afirmou que ainda pretende estudar o time do interior para explorar os defeitos da equipe e conseguir a segunda vitória seguida do Santos no Paulistão.

— Vamos analisá-los, perderam para a Portuguesa, colhemos informações e jogam na dinâmica de 4-3-3 interessante. Vamos analisar bem como todos os outros. Tendo em conta a orientação da saída, nossos comportamentos — finalizou o treinador.