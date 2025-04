O auxiliar César Sampaio, que está no comando técnico do Santos de forma interina após a demissão de Pedro Caixinha, ajudou o time a conquistar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Agora, o ex-jogador foca no clássico contra o São Paulo, marcado para o próximo domingo (20), no Morumbis, pela quinta rodada da competição. O esquema tático da equipe, no entanto, pode ter mudança.

continua após a publicidade

➡️ Santos e RB Leipzig marcam amistoso para o fim de maio; saiba tudo

Contra o Atlético-MG, quando venceu por 2 a 0, César Sampaio não fez grandes alterações, praticamente manteve o que Caixinha vinha fazendo, mas admitiu que vai avaliar jogo a jogo e, a partir do adversário, decidir qual a melhor forma de fazer o time funcionar e vencer.

- Foi um 4-2-3-1 com bola e um 4-4-2 sem bola. Com as pressões e gatilhos pelas laterais. Até o momento em que o Neymar sustentou. Depois fizemos dois ajustes. Estou aqui para servir ao Santos, vou reiterar: me sinto importante aqui. Aos poucos os atletas vão me conhecendo também. Mesmo tendo essa história, nem todos me conhecem como atleta e agora como treinador - comentou em sua última coletiva de imprensa.

continua após a publicidade

César Sampaio ainda não teve muitas oportunidades para treinar a equipe, já que assumiu o comando do técnico na segunda-feira.

- No dia a dia o trabalho meu e nosso da comissão é analisar as forças e as fraquezas de quem a gente vai enfrentar e desenvolver mecanismos para neutralizar as forças e explorar as fraquezas. E é um jogo de xadrez mesmo como foi hoje (contra o Galo). Vamos ver quanto dura isso. Estou muito feliz com o que aconteceu hoje. Vamos preparar bem o amanhã para eu atender às exigências do elenco - afirmou.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Contra o Tricolor, que também não vive um bom momento no Brasileirão, o Peixe vai em busca de sua segunda vitória para tentar amenizar a crise. No entanto, César Sampaio não poderá contar com Neymar, que novamente se lesionou, sentiu a coxa esquerda, e está fora da partida.

continua após a publicidade