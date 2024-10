Carille define o Santos para enfrentar o Goiás; veja a escalação

Fábio Carille define o Santos para enfrentar o Goiás na Série B (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 20:04 • Goiânia (GO)

O Santos visita o Goiás, nesta segunda (7), no estádio da Serrinha (Hailé Pinheiro), em Goiânia. A partida, válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro , acontecerá às 21h (de Brasília) e o treinador Fábio Carille já definiu o time que irá para o duelo.

➡️Veja como está a classificação da Série B do Brasileirão

Com o tropeço do Novorizontino para o Amazonas, o Peixe joga por um empate para poder assumir a liderança da competição. No momento, a equipe de Carille está com 53 pontos, um atrás do Tigre. Em contrapartida, o Goiás está com 38 pontos na 12ª colocação.

Goiás e Santos se enfrentam nesta segunda (7) (Foto: Foto: Beno Kuster Nunes/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Sem novidades na escalação, Carille mantém a base da equipe que segura a série invicta na competição. São oito rodadas sem perder, com quatro vitórias e quatro empates.

Assim, o Santos está escalado para enfrentar o Goiás com: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva.