Carille define escalação do Santos para duelo contra o CRB

Wendel Silva, jogador do Santos, durante partida contra o Coritiba (Foto: Hedeson Alves/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 17/11/2024 - 15:18 • Santos (SP)

Fábio Carille promoveu uma alteração na escalação do Santos para o duelo contra o CRB neste domingo (17), na Vila Viva Sorte, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

+ Neymar vem a público pela primeira vez após ser cravado no Santos

Suspenso na vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba na última rodada, Diego Pituca assume a vaga de Sandry e forma dupla de volantes ao lado de João Schmidt.

Lesionados, Aderlan, João Paulo, Jair Cunha, Serginho e Yusupha Nije seguem em tratamento com o departamento médico do Peixe e serão desfalques para a partida. Assim como Sandry, que cumpre suspensão.

Portanto, a escalação do Santos para o duelo contra o CRB tem: Gabriel Brazão; Hayner, Gil, João Basso e Escobar; Diego Pituca, João Scmidt e Giuliano; Otero, Wendel Silva e Guilherme.

As equipes se enfrentam a partir das 16h (de Brasília), pela 37ª rodada da Série B do Brasileirão, em partida que marca a despedida da Vila Belmiro na temporada.

Elenco do Santos comemora o acesso após vitória sobre o Coritiba (Photo: Hedeson Alves/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Título, Copa do Brasil e premiação milionária

Após o empate do Novorizontino com o Paysandu por 1 a 1, o Santos assegurou o título da Série B sem precisar jogar. Além do retorno à elite do futebol, a conquista garantiu uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil e uma premiação milionária para o clube.

Em 2023, a CBF destinou R$ 5 milhões aos quatro primeiros colocados da Série B. O campeão, Vitória, faturou R$ 2,5 milhões, enquanto o restante do G4 dividiu o valor restante.