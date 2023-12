Sou favorável à SAF. Eu no momento estou disposto a fazer uma gestão no Santos Futebol Clube. Nós temos uma crise gravíssima em termos financeiros, mas eu ainda não admito essa transformação, pois eu acho que, no meu entendimento, temos que colocar primeiro o Santos no seu devido patamar. Assim que estiver ajustado, vamos analisar.. Não concordo com os números apresentados e negociados no Brasil.