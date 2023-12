O Alviverde venceu a decisão, com gol nos últimos minutos marcado por Breno Lopes. Desde então, os palmeirenses viram o maior técnico do clube em todos os tempos ascender: com Abel, o Palmeiras conquistou dois títulos do Brasileirão, uma Copa do Brasil, dois Paulistas, uma Recopa e uma Supercopa do Brasil, além de mais uma Libertadores.