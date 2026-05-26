Santos mira classificação na Sul-Americana e reação imediata para sair do Z4 do Brasileirão

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O Santos inicia uma semana decisiva antes da pausa dos campeonatos para a disputa da Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho.

O Peixe entra em campo nesta terça-feira (26), diante do Deportivo Cuenca, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Depois, encara o Vitória no próximo sábado (30), às 21h (de Brasília), também em casa, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Pelo torneio continental, precisa vencer para se classificar aos playoffs, já que o San Lorenzo, da Argentina, lidera o Grupo D com sete pontos, e o primeiro critério de desempate é o confronto direto. O time equatoriano aparece na terceira colocação da chave, com seis pontos. Já o Recoleta, adversário do San Lorenzo na rodada, soma cinco pontos.

Fazendo as contas para classificar?

Na competição, o time da Baixada Santista acumula uma derrota e quatro empates. Ou seja, ainda busca a primeira vitória. Em uma tentativa de reaproximação com a torcida santista, a diretoria colocou ingressos limitados para sócios pelo valor de R$ 5,00. No entanto, a procura é baixa, e existe a possibilidade de o clube registrar o menor público do ano já que apenas 3 mil ingressos foram vendidos. Até o momento, a pior marca é de 6.291 torcedores no duelo do dia 10 de maio, na vitória por 2 a 0 diante do Red Bull Bragantino.

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Pelo Brasileirão, o Peixe também vive situação complicada, já que o Corinthians, primeiro time fora da zona do rebaixamento, abriu três pontos de vantagem na última rodada. O Santos entrou no Z4 e soma apenas 18 pontos, com quatro vitórias em 17 partidas, além de seis empates e sete derrotas.

Dessa forma, os próximos compromissos na Vila Belmiro ganham peso decisivo para o restante da temporada. Além da necessidade de resultados para seguir vivo na Sul-Americana e reagir no Campeonato Brasileiro, o Santos tenta recuperar a confiança da torcida e diminuir a pressão antes da paralisação do calendário sem contar com Neymar, que se recupera de um edema na panturrilha direita, mas que deve marcar presença em um dos camarotes do Alçapão.

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