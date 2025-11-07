Brazão comenta situação delicada do Santos na tabela: ' Só depende de nós'

Após a derrota do Santos por 2 a 0 para o Palmeiras, na noite da última quinta-feira (6), no Allianz Parque, o goleiro Gabriel Brazão comentou sobre o fato de o time estar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O arqueiro foi um dos destaques da partida, mas não conseguiu evitar os gols de Vitor Roque no segundo tempo.

— A gente vai acreditar até o final. Sabemos da situação em que estamos. Precisamos fazer mais do que fizemos até agora e ter a personalidade para entender o momento em que nos encontramos. Sabemos que precisamos tirar o Santos dessa situação. É o momento de poucas desculpas e muito trabalho. No domingo, temos mais uma oportunidade de conquistar pontos, que é o que precisamos — explicou.

Gabriel Brazão acumula 48 jogos com a camisa do Santos. (Foto: Anderson Lira/Código19/Gazeta Press)

Momento delicado:

O Santos volta a entrar em campo no próximo domingo (9), às 18h30 (de Brasília), no Estádio do Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Gabriel Brazão projetou os próximos jogos e afirmou que o time precisa ter personalidade.

— São grandes jogos, e a gente precisa somar. É simples. Independentemente de quem vamos enfrentar nas próximas partidas, precisamos da vitória. Agora é trabalhar, falar menos, ter humildade para entender o momento em que a gente se encontra e ter personalidade para tirar o Santos dessa situação — disse.

O Peixe voltou à zona de rebaixamento da competição e agora acumula um aproveitamento de 35%. Em 31 jogos, são oito vitórias, nove empates e 14 derrotas.

— Só depende de nós. Se a gente conseguir essa vitória, ultrapassamos o Vitória na tabela. Agora é ter a cabeça fria e trabalhar. Pouca desculpa neste momento em que nos colocamos desde o início do campeonato. Precisamos ter personalidade para reagir. Se jogamos no Santos, temos que ter essa personalidade. Sabemos que vamos sofrer até o fim e precisamos sair dessa situação o mais rápido possível — completou.