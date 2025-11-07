Zé Rafael lamenta situação do Santos no Brasileirão e pede apoio: 'Todos devemos acreditar'

O Santos está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Atual 17° colocado na tabela de classificação com apenas 33 pontos, o time da Baixada viu o Palmeiras vencer a partida desta quinta-feira (6), por 2 a 0, no Allianz Parque, e segue em situação crítica a poucas partidas do fim da competição.

- Sobre o Santos, eu acho que enquanto houver campeonato, por mais difícil que seja a situação, todos nós devemos acreditar. Se alguém largar, vai ser difícil a nossa luta. Ano de reconstrução do clube, processos se formando. Hoje, foi um jogo difícil. Fora de casa, contra o Palmeiras, do jeito que a gente se encontra, era difícil. Queríamos pontuar - lamentou Zé Rafael.

- Jogo já foi, é seguir lutando, temos mais um jogo complicado fora. Independentemente do jogo, o campeonato é muito complicado, não só parte de cima da tabela. Perdemos pontos importantes que farão falta para nós. Foco no que a gente ainda pode produzir. Não merecíamos estar - completou o volante santista.

Zé Rafael recebe homenagem do Palmeiras

Antes do clássico, Zé Rafael recebeu uma placa e um quadro da presidente Leila Pereira. No Verdão, o volante conquistou 11 títulos com a camisa alviverde - ele deixou o clube no início deste ano após 311 jogos disputados e 25 gols marcados pelo Verdão.

- Fico feliz pela homenagem, foi devido a saída e a tudo que fiz no clube, não pude me despedir e encerrar o ciclo. Fico feliz por ser reconhecido - iniciou Zé Rafael, agradecendo ao seu ex-clube.

Antes de se transferir para o Peixe, Zé Rafael estava no Palmeiras desde 2019. Ao todo, foram 308 partidas, 25 gols e 25 assistências, além de 11 títutlos: duas Libertadores (2020 e 2021), um da Recopa Sul-Americana (2022), dois do Brasileirão (2022 e 2023), um da Supercopa do Brasil (2023), um da Copa do Brasil (2020) e quatro do Paulistão (2020, 2022, 2023 e 2024).