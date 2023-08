O primeiro contato entre os romanistas e o Santos previa metas como a conquista do título italiano, que não acontece desde 2001, e a convocação do atleta para a Seleção Brasileira na categoria principal em jogos oficiais, não contabilizando nem mesmo os amistosos das datas Fifa. Frente a postura de recusa imediata dos santistas e o aceite à oferta do Chelsea por um jogador de projeção que atua na mesma posição de Marcos Leonardo, a direção do Roma reformulou as metas, as deixando menos difíceis de serem cumpridas.