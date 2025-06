O Santos sofreu um duro golpe na noite deste domingo (1º), na Vila Belmiro, ao ser derrotado pelo Botafogo por 1 a 0. Após criar boas chances na primeira etapa, o Peixe não conseguiu aproveitar as oportunidades, perdeu Neymar expulso e foi castigado com gol na equipe carioca na reta final.

Ao término do jogo, o zagueiro João Basso valorizou a atuação do Santos apesar da derrota e destacou a evolução da equipe nos treinamentos. Para o defensor, o time criou muitas oportunidades e foi superior durante boa parte do jogo, especialmente no segundo tempo, quando os cariocas pouco ameaçaram.

Basso ainda lamentou o gol sofrido em um cruzamento, mas ressaltou a importância de virar a chave rapidamente para o último compromisso antes da pausa no calendário.

- Acho que a solução está no nosso treinamento diário. Temos melhorado, fizemos um ótimo jogo hoje. Tivemos muitas oportunidades. O Botafogo não nos deu perigo no segundo tempo, só o lance do gol, que nem foi um chute, né? Foi um cruzamento. Enfim, a gente queria muito vencer para dar sequência ao nosso campeonato, mas agora não temos tempo para lamentar. É trabalhar para o último compromisso antes da pausa - disse João Basso.

Neymar é expulso por gol de mão em Santos x Botafogo (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

O que vem por aí para o Santos?

Com o resultado, o Santos estaciona na 18ª colocação com apenas 11 pontos, duas vitórias, dois empates e sete derrotas. A equipe volta a campo no dia 12, fora de casa, contra o Fortaleza, a última antes da parada para o Mundial.