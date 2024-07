Bahia faz oferta ao Santos para comprar zagueiro Joaquim

(Foto: Raul Baretta / Santos)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/07/2024 - 13:52 • São Paulo (SP)

O Bahia tem interesse em contar com o zagueiro Joaquim, do Santos, em seu elenco. Para isso, o clube nordestino apresentou uma proposta ao paulista e aguarda retorno para dar continuidade à negociação do defensor de 25 anos.

Segundo informação do "GE", o valor da proposta gira em torno de 9 milhões de euros (cerca de R$ 53 milhões na cotação atual), e o beque estaria interessado em voltar a disputar a Série A do Brasileirão.

O Peixe, por sua vez, teria interesse em incluir o atacante Rafael Ratão, de 28 anos, na negociação. Ele tem vínculo com o Bahia até dezembro de 2026 e poderia ser emprestado.

No início do ano, existia a expectativa de que o defensor recebesse propostas durante os primeiros meses e que fosse um dos ativos a renderem caixa para o Peixe, que vive situação financeira delicada. No entanto, a diretoria santista não havia recebido nada além de sondagens discretas, tanto de clubes do Brasil, como do exterior.

Joaquim disputou 27 jogos nesta temporada do Peixe, e era passou grande parte do ano como titular na equipe comandada pelo técnico Fábio Carille.