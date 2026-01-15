Rapper é anunciado como novo reforço da equipe Fut7 do Santos; confira

O rapper Kyan foi anunciado como novo reforço da equipe Fut7 Society do Santos. O anúncio, realizado na última terça-feira (13), reuniu torcedores e convidados do cantor na Vila Belmiro. Nascido e criado na Baixada Santista, o artista se manifestou nas redes sociais e compartilhou momentos ao lado do astro Neymar.

Kyan ganhou projeção nacional com hits como "O Menino que Virou Deus" e "Mandrake", que o colocaram em evidência no mundo do trap e rap brasileiro. Durante sua apresentação, o cantor não escondeu a emoção de vestir a camisa do clube de coração e destacou que gosta de influenciar as pessoas através do esporte.

- Quando eu mandei para o meu avô, que nem é santista, ele já ficou louco. Eu estou muito feliz com esse convite e aceitei de bate-pronto. Eu sou muito conectado com o sportlife. Quem me conhece, sabe desse estilo de vida. E eu acredito que o esporte salva tanto ou mais do que a música, então sempre tento trazer essa parte para os meus fãs. É um passo muito grande para o cenário do sportlife, participar do Fut7 do Santos e mostrar esse estilo para os adolescentes e crianças que me acompanham - comentou o artista.

Responsável pelo Fut7 do Santos analisa contratação de Kyan

Responsável pela equipe Fut7 do Santos, Eder Luiz destacou a importância de contar com um novo jogador que se identifique com o clube. Segundo ele, a chegada de Kyan trará mais visibilidade à modalidade.

- O Fut 7 do Santos esse ano vai ter 7 competições, incluindo Libertadores e um Mundial na China no final do ano. A contratação do Kyan é para dar visibilidade e trazer um santista original para o time. É uma coisa que não tínhamos, porque perdemos o MC Kevin que já jogou no Fut 7 do Santos. E aí ele (Kyan) deu total importância. É um cara sensacional - completou.

