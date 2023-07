O Santos empatou com o Botafogo em 2 a 2 neste domingo (23), na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor dos dois gols do Peixe na partida, Marcos Leonardo foi o grande destaque individual da equipe. Apesar da boa atuação na maioria do duelo, o Alvinegro Praiano não conseguiu segurar o líder da competição, e viu o Botafogo empatar a partida nos minutos finais com gols de Tiquinho Soares e Adryelson. Confira as notas do Lance! para os jogadores do Santos: