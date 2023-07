CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA



> !QUE ISSO, HEIN ML! Em uma jogada que começou com um ótimo lançamento do estreante Jean Lucas, Marcos Leonardo recebeu, carregou, cortou o bom zagueiro Adryelson, deixando o defensor botafoguense no chão, e finalizou na saída do goleiro Lucas Perri. Brincou pouco o centroavante do Peixão! No segundo tempo, o jogador marcou novamente, aproveitando um cruzamento rasteiro de Lucas Lima.



> TEM COISAS QUE SÓ ACONTECEM COM O BOTAFOGO... e nessa temporada a afirmação clássica está longe de ter conotação negativa. O ano de 2023 tem sido das coisas boas que só acontecem com o Glorioso. Que sofreu o segundo gol aos 35 minutos do segundo tempo, descontou com Tiquinho Soares aos 39, e empatou com Adryelson, aos 41.



> JOÃO PAULO PREOCUPA. Aos 15 minutos do segundo tempo, Jean Paulo desabou no gramado após fazer uma defesa simples e imediatamente levou a mão a região do quadril e pedindo substituição. O goleiro deixou o gramado de maca e chorando bastante. No lugar dele, entrou Vladimir, que sofreu os dois gols santistas.



> !LUCAS LIMA JOGA BOLA! Olha o desarme que ele fez (sim, ele fez). Melhor atuação do camisa 23 em seu retorno ao Santos. Jogando aberto, pelo lado direito, o meia acompanhou lateral, deu carrinho na defesa, ganhou dividida e deu a assistência para o segundo gol santista. LL teve a sua tarde de pitbull, mas não foi o suficiente.



> BOA ESTREIA DE JEAN LUCAS. Foi o organizador do meio-campo santista no primeiro tempo. E foi dele a assistência para o primeiro gol do Peixe. Na etapa final, caiu fisicamente e foi substituído por Luan Dias.