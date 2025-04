Após a derrota do Santos por 3 a 1 para o Bragantino, César Sampaio não estava satisfeito com o resultado e atuação da equipe.

Após a derrota do Santos por 3 a 1 para o Bragantino, o técnico interino César Sampaio não estava satisfeito com o resultado e culpou o desempenho da equipe com falta de opções do elenco. A partida foi válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Peixe segue sem vencer o Massa Bruta dentro de sua casa. A última vitória foi em novembro de 2021, quando a equipe que na época era comandada por Fábio Carille venceu por 2 a 1, na ocasião.

Momento delicado

No comando desde a demissão de Pedro Caixinha, Sampaio explicou suas decisões na escalação e disse que a equipe precisa de mais contratações para fazer com que o elenco ganha mais opções. Além disso, ele também assumiu a responsabilidade para descobrir novas opções.

Minutagem da base

O técnico explicou sobre os poucos minutos para jogadores da base e fez questão de parabenizar Devid Washignton, autor do gol. Esse foi seu primeiro gol desde que voltou por empréstimo do Chelsea, da Inglaterra.

Ele explicou que os jogadores da base tem se dedicado nos treinamentos, mas que suas oportunidades só aparecem quando as coisas não estão para a equipe. Além disso, ele também elogiou as atuações dos jogadores que tiveram sua oportunidade.

Guilherme em baixa

Guilherme, um dos destaques no Campeonato Paulista, foi vaiado pela torcida quando foi substituído na etapa final. Na visão de Sampaio, esse é o momento de dar apoio ao atacante e entender o que está acontecendo com ele em campo.

O interino explicou também que a equipe vai voltar a treinar amanhã para iniciar a preparação para o duelo contra o CBR. O peixe vai receber a equipe alagoana, na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Como foi a partida?

Sob olhares de Neymar, que acompanhou o jogo em dos camarotes, a primeira etapa foi equilibrada com as duas equipes assustando no ataque e terminou empatada sem gols.

No entanto, o Bragantino foi passando a ser superior e construiu sua vantagem no segundo tempo. A lei do ex entrou em ação. Após erro de Luizão na saída de bola, a bola ficou com Eduardo Sasha, que acertou um chutaço no ângulo.

Os comandado de Fernando Seabra aumentou a vantagem novamente com um velho conhecido do ano passado. Dessa vez, Laquintana roubou a bola na intermediária e avançou em velocidade para estufar as redes de Brazão. No finalzinho, Devid Washington descontou para o Santos.