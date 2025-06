Santos recebe presenças ilustres no CT enquanto se prepara para jogo contra o Fortaleza

O Santos recebeu algumas visitas ilustres ao longo desta semana, enquanto o time se prepara para o duelo diante do Fortaleza, que será decisivo na tentativa de sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O Peixe contou com o Menino da Vila Ângelo Gabriel na atividade da última quinta-feira (05), no CT Rei Pelé. O atleta de 20 anos atua no Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Neymar não esteve presente, pois pediu para ser liberado do treino devido a compromissos pessoais. Ele treinou no período da tarde, após comparecer ao consulado dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, para renovar o visto.

Em julho de 2023, o atacante deixou o Santos após ser vendido ao Chelsea, da Inglaterra, por quase R$ 79 milhões. O camisa 11 iniciou sua trajetória profissional aos 15 anos, em outubro de 2020, contra o Fluminense, no Maracanã, tornando-se o segundo atleta mais jovem a estrear pelo Peixe, atrás apenas de Coutinho.

Santista de coração, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, visita o CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

Ainda na última quinta-feira (05), o Santos recebeu a visita do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Santista de coração, o decano do STF foi acompanhado pelo presidente do Santos, Marcelo Teixeira, e conheceu toda a estrutura do clube, além de visitar as obras no novo CT da base e do futebol feminino.

Também participaram do encontro Marcelo Teixeira Filho, o presidente do Conselho Deliberativo do Santos, Fernando Akaoui, o membro do Comitê de Gestão Daniel Alves, o executivo de futebol Alexandre Mattos e o assessor da presidência Júnior Bozzella.

— É sempre uma emoção voltar aqui à Vila Belmiro, ao Santos, ao CT Rei Pelé. Eu tenho sempre boas memórias dessa convivência. Estou torcendo para que esse difícil momento seja superado e estou certo de que o Santos está em boas mãos com o Marcelo Teixeira. O Santos é do mundo. É impossível falar do futebol sem falar do Brasil, e é impossível falar do futebol do Brasil sem falar do Santos — afirmou o ministro.

Emerson Palmieri visitou o CT Rei Pelé na última quarta-feira (04) e ressaltou que se sente em casa no local. Ele encontrou com Neymar e recebeu uma camisa 10 de presente do craque.

O lateral-esquerdo nasceu em Santos, mas optou por defender a seleção da Itália. Foi campeão da Eurocopa com a Azzurra e da Champions League com o Chelsea. Atualmente, ele defende o West Ham, da Inglaterra.

Palmieri deixou o Peixe em 2014 para defender o Palermo, da Itália. Ele é formado nas categorias de base do clube e estreou no profissional aos 17 anos.

— Eu saí daqui com 19 anos, hoje estou com 30, então, assim, muita gente mudou. Mas ainda tem o pessoal da rouparia, os massagistas, o próprio Neymar, tem o João Paulo. Tem até o João Schmidt. São jogadores que eu conheço, conheci ou joguei junto ao longo da minha carreira. Então é sempre bom vir aqui, rever todo mundo, os seguranças, o pessoal que cuidava da gente no refeitório, continuam todos aqui. Muito feliz de revê-los — completou.

