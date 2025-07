O Santos perdeu para o Internacional por 2 a 1, na última quarta-feira (23), na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o atacante Neymar se envolveu em uma discussão com um torcedor do Peixe. O caso aconteceu após o apito final da partida, e o dublador Gustavo Machado revelou o que foi dito no embate.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o influenciador, que ficou famoso por interpretar diálogos do futebol brasileiro, revelou que o embate entre o camisa 10 e o torcedor santista não foi amigável. Neymar não abaixou a guarda para falar com o rapaz, bateu boca de forma acalorada e chegou a ameaçar o rapaz.

O atrito entre os dois começou antes do apito final. Com a bola rolando, Neymar já havia olhado para a arquibancada e retrucado os xingamentos vindo do torcedor. Veja o conteúdo abaixo:

- Filho da p***. Vai tomar no c*. Vem aqui. No final do jogo - iniciou Neymar, quando a partida ainda não havia acabado.

- Tu não é machão? Então, vai lá encontrar a gente no vestiário então - continuou o camisa 10, após a partida.

- Tem que honrar a camisa. Pelo amor de Deus Neymar. Eu venho do interior para ver o Santos. Todo jogo eu to aqui. Gasto meu dinheiro pra que? Pelo amor de Deus - disse o torcedor.

- Cala boca. Que você acha que estou fazendo aqui? Eu tô dando a vida aqui. Para de me xingar - concluiu o jogador.

Santos x Internacional

Em campo, o Peixe perdeu mais um jogo em casa pelo Brasileirão. Desta vez, a equipe do técnico Cléber Xavier chegou a ter mais a iniciativa do confronto, mas pecou na precisão da finalização das jogadas e viu o adversário abrir 2 a 0. Os gols do Colorado foram marcados por Carbonero e Rafael Borré.

Atrás do placar, o Peixe buscou o empate e chegou a flertar com ele nos minutos finais do confronto. Aos 46 minutos do segundo tempo, Álvaro Barreal diminuiu a desvantagem no placar. Dois minutos depois, Neymar flertou com o empate, ao acerta uma finalização potente em direção ao gol de Rochet.

O goleiro do Internacional quase falhou no lance. A bola chegou a passar pelas mãos do arqueiro, mas o efeito da bola, fez ela não passar da linha do gol. Neymar chegou a comemorar, mas a arbitragem não apontou para o centro do campo. O lance foi confirmado pelo Var.

Com a derrota, o Santos permaneceu na zona de rebaixamento do Brasileirão. Atualmente, a equipe alvinegra ocupa a 17ª colocação, com 14 pontos somados.