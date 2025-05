Marcelo Teixeira explica acordos para evitar transfer bans e a busca por reforços no Santos

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou que negociações com a FIFA e com o Arouca (POR) evitaram que o clube fosse novamente punido com transfer bans.

O Alvinegro ainda precisa quitar uma dívida de quase R$ 15 milhões com o Arouca pela contratação de João Basso. O clube pagou apenas uma parcela pela aquisição do zagueiro, que soma apenas 28 partidas com a camisa santista.

Além disso, o Santos ainda precisa resolver a rescisão contratual do técnico Pedro Caixinha, que deve custar R$ 14 milhões aos cofres do clube. O treinador português foi anunciado no ano passado e comandou a equipe por apenas 17 jogos.

-Os transfer bans estão acontecendo por causa de gestões anteriores. Não vamos aqui fazer análises sobre o que aconteceu ontem ou há 10 anos. Isso não importa. Quando assumimos, sabíamos da responsabilidade que teríamos para equacionar as dívidas. No ano passado, pagamos R$ 130 milhões em transfer bans e evitamos outros três por meio de acordos que foram firmados. Conseguimos um acordo com o Basso, relacionado ao caso Arouca. Existe a possibilidade de que esses acordos sejam revistos, buscando sempre o equilíbrio financeiro. A gestão que estamos conduzindo é profissional - disse Teixeira.

Presidente do Santos, Marcelo Teixeira, faz duras críticas ao desempenho do Santos em 2025. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Marcelo Teixeira também comentou sobre a sua gestão ao ser questionado se o trabalho estava sendo realizado de maneira profissional. Ele assumiu o clube no início de 2024.

-Os resultados aconteceram pela credibilidade da gestão e das ações que nós tivemos para que o Santos saísse da Série B. Hoje nós estamos alcançando um novo nível e continuaremos. A avaliação sobre a classificação do campeonato é que pelo elenco que o Santos possui, não está correspondendo. O Santos fez a sua modificação porque entendeu que a mudança da comissão técnica isso poderia surtir efeito com resultados práticos e estamos percebendo a equipe melhorando a qualidade técnica e física. O mais importante ainda é o período da pausa do meio do ano para a equipe continuar sendo trabalhada pela comissão, mas na janela conseguir os reforços necessários de acordo com o planejamento que vem sendo feito. Não apenas entradas, mas saídas. Ainda temos jogadores no elenco que podem servir para futuras negociações.

Crise em campo:

Após o empate do Santos com o Ceará, no Allianz Parque, na última segunda-feira (12), Marcelo Teixeira também cobrou uma postura mais competitiva da equipe em campo.

O Peixe ocupa a zona de rebaixamento do Brasileirão, com apenas 5 pontos conquistados em 24 possíveis.

-Nós queremos resultados. O elenco que o Santos tem não é para estar nessa posição. Não se trata de o presidente estar ou não preocupado — isso não interessa. O Santos precisa agir: diretoria, comissão técnica, estafe e grupo de jogadores. Não está faltando empenho, dedicação ou luta. Não interpreto a situação dessa forma. O que falta é desenvolvermos um trabalho físico e técnico melhor — e é isso que estamos fazendo agora. Precisamos dar esse respaldo, assim como a torcida deu, do início ao fim. Queremos que todos, juntos, ajudem o Santos a sair dessa situação. Não adianta eu vir aqui, dizer que estou preocupado e sair alardeando fatos. O que isso vai acrescentar? - ressaltou o dirigente na zona mista.