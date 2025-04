César Sampaio afirma que ‘não quer ser um problema’ para o Santos na luta contra o Z4

O técnico interino do Santos, César Sampaio, afirmou que não deseja ser um problema para o clube em um momento tão delicado.

O Peixe perdeu por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último domingo (27), na Vila Belmiro.

Com o resultado, o Alvinegro permanece na zona do rebaixamento com apenas uma vitória conquistada em seis jogos.

Em entrevista coletiva após a partida, o integrante fixo da comissão técnica ainda afirmou que 'se o problema está aqui, a solução também está'.

O comandante explicou que usou o sistema tático com três zagueiros para reestruturar a equipe com uma característica mais defensiva e, por isso, também optou pela entrada de Aderlan no segundo tempo. Sampaio disse que o maior desafio da equipe é a ausência de peças para repor os lesionados.

Na opinião do técnico interino, o time precisa desenvolver mais soluções do que as que estão sendo apresentadas.

-Tinha essa possibilidade de assumir interinamente e os resultados pesam. Eu não quero ser um problema ou uma preocupação para o Santos. Estou aqui para expor o que tenho de melhor. Sabemos da complexidade da troca de um treinador. Sabemos o quanto institucionalmente isso pesa. Foi uma semana importante que eu consegui passar para os atletas aquilo que eu penso de modelo de jogo. Por alguns motivos não reproduzimos em campo. Agora é o momento de analisar cada um no seu setor para corrigir e tentar reverter - completou.

O que vem pela frente:

Na próxima quinta-feira (01), o Peixe entra em campo pela terceira fase da Copa do Brasil. O duelo será às 18h, na Vila Belmiro, contra o CRB.

Pelo Brasileirão, o Santos entra em campo no próximo domingo (04), diante do Grêmio, fora de casa, às 16h.