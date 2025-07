AO VIVO: assista à entrevista de apresentação de Mayke, novo lateral do Santos

O Santos apresenta nesta quinta-feira (31) o lateral-direito Mayke, 15º reforço do clube para a temporada. A entrevista coletiva do jogador acontece às 13h (de Brasília), na Vila Belmiro.

O clube oficializou a contratação do atleta na tarde de quarta-feira, através das redes sociais. Mayke chega do rival Palmeiras, equipe que defendeu nos últimos oito anos. A chegada do lateral é vista como uma oportunidade de sanar problemas em um dos setores mais problemáticos do Peixe nos últimos anos.

Atualmente, o Santos conta com quatro atletas para o setor: Igor Vinicius, Mayke, JP Chermont e Aderlan.

Após longa negociação, o Peixe conseguiu antecipar a chegada de Mayke, que tinha vínculo com o Palmeiras até dezembro de 2025. O jogador assinou de forma definitiva com o Santos até o final da temporada 2027. Essa será apenas a terceira equipe do lateral de 32 anos em sua carreira, além do alviverde, o atleta atuou pelo Cruzeiro, clube onde se formou nas categorias de base.

Mayke foi anunciado pelo Santos e será apresetado nesta quinta-feira (31). (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Confira os últimos reforços do Santos:

Reforço: Luisão

Posicionamento: zagueiro

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 21 anos

Data do anúncio: 11 de janeiro

Último clube: Novorizontino

Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Zé Ivaldo

Posicionamento: zagueiro

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 27 anos

Data do anúncio: 11 de janeiro

Último clube: Cruzeiro

Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025

Reforço: Léo Godoy (lateral-direito)

O jogador foi anunciado no dia 13 de janeiro e veio por empréstimo do Athlético-PR. Ele deixou o Santos no dia 11 de junho para vestir a camisa do Independiente, da Argentina.

Reforço: Thaciano

Posicionamento: meia-atacante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 30 anos

Data do anúncio: 13 de janeiro

Último clube: Bahia

Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Tiquinho Soares

Posicionamento: centroavante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 34 anos

Data do anúncio: 24 de janeiro

Último clube: Botafogo

Contrato: (em definitivo) até o dia 31 de dezembro de 2027

Reforço: Neymar

Posicionamento: meia ou atacante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 33 anos

Data do anúncio: 31 de janeiro / Data do anúncio da renovação: 24 de junho

Último clube: Al-Hilal (Arábia Saudita)

Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2025, com opção de renovação

Reforço: Gabriel Veron (atacante)

O jogador foi anunciado no dia 4 de fevereiro e veio por empréstimo junto ao Porto, de Portugal. Ele atuou em 2024 pelo Cruzeiro. Ele foi anunciado pelo Juventude no dia 16 de julho.

Reforço: Álavro Barreal

Posicionamento: meia-atacante

Nacionalidade: argentino

Idade: 24 anos

Data do anúncio: 6 de fevereiro

Último clube: FC Cincinnati (EUA)

Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra

Reforço: Benjamín Rollheiser

Posicionamento: meia-atacante

Nacionalidade: argentino

Idade: 24 anos

Data do anúncio: 12 de fevereiro

Último clube: Benfica (Portugal)

Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Deivid Washington

Posicionamento: atacante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 20 anos

Data do anúncio: 20 de fevereiro

Último clube: Chelsea (Inglaterra)

Contrato: empréstimo junto ao Chelsea até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra



Reforço: Zé Rafael

Posicionamento: volante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 32 anos

Data do anúncio: 26 de feveireiro

Último clube: Palmeiras

Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2027

Reforço: Igor Vinicius

Posicionamento: lateral-direito

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 28 anos

Data do anúncio: 1 de julho

Último clube: São Paulo

Contrato: (em definitivo) até 30 de junho de 2028

Reforço: Willian Arão

Posicionamento: volante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 33 anos

Data do anúncio: 1 de julho

Último clube: Panathinaikos (Grécia)

Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2026

Reforço: Gustavo Caballero

Posicionamento: atacante

Nacionalidade: paraguaio

Idade: 23 anos

Data do anúncio: 24 de julho

Último clube: Nacional (PAR)

Contrato: até julho de 2029

Reforço: Mayke

Posicionamento: lateral-direito

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 32 anos

Data do anúncio: 30 de julho

Contrato: até o fim de 2027