Santos avança nas negociações para substituir Fábio Carille

Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 16:55 • Santos (SP)

Com a permanência garantida na Série A do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Santos começa a analisar o mercado em busca de um substituto para o técnico Fábio Carille, que deve deixar o comando técnico da equipe ao término da temporada.

Nos últimos dias, o presidente Marcelo Teixeira se reuniu com representantes do treinador português Pedro Caixinha, que demonstrou interesse em assumir o projeto esportivo do clube. As informações foram divulgadas pelo "Diário do Peixe".

Livre no mercado após deixar o Reb Bull Bragantino, Caixinha iniciu sua carreira no futebol português. Posteriormente, trabalhou no Santos Laguna e Cruz Azul, do México, Al-Gharafa, do Catar, Rangers, da Escócia, Al-Shabab, da Arábia Saudita e Tallares, da Argentina, antes de desembarcar no Brasil.

Pelo Massa Bruta em duas temporadas, o treinador somou 125 partidas, com 50 vitórias, 38 empates e 37 derrotas.

Pedro Caixinha é o favorito para assumir a vaga de Fábio Carille no comando técnico do Santos (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Sampaoli era prioridade

Finalista da Copa Libertadores com o Santos, Jorge Sampaoli era o principal desejo da diretoria para assumir o comando da equipe no retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. No entanto, com a demora para agir no mercado, o clube viu o treinador argentino fechar contrato com o Rennes, da França.

Diante disso, a diretoria precisou buscar novas opções e, atualmente, Pedro Caixinha surge como o principal favorito para substituir Fábio Carille.