Quando Neymar retorna aos gramados? Vojvoda detalha recuperação no Santos

Neymar está cada vez mais próximo de um retorno ao Santos. O jogador compareceu aos dois jogos do Peixe como mandante nesta temporada, esteve no vestiário para prestigiar o elenco antes das partidas e acompanhou os confrontos do seu camarote.

O atacante passou por uma artroscopia no joelho esquerdo há cerca de um mês, e a expectativa é de que esteja apto a voltar aos gramados no próximo mês.

— Em breve. Quando falo em breve, refiro-me a semanas ou até dias, não mais do que isso. Ele está trabalhando bem. Falei com ele hoje e estava muito cansado, porque tem treinado em turnos duplos com frequência. Temos muitos jogos em sequência, mas vejo o Neymar muito comprometido com esse processo, em se colocar em boas condições para estar pronto e ajudar o seu time de coração - disse.

Neymar renovou contrato com o Santos até o final desta temporada. (Foto: Jota Erre/ Agif/Gazeta Press)

No ano passado, o camisa 10 conviveu com quatro lesões, sendo três delas na coxa. Ainda assim, entrou em campo em 30 partidas e marcou 12 gols. O Santos disputou 56 jogos na temporada, mas Neymar foi anunciado apenas após seis rodadas do Campeonato Paulista. Assim, o atacante atuou em 30 dos 50 jogos possíveis a partir de sua chegada.

Agenda do Santos:

Paulista - 25.01 - Santos x Red Bull Bragantino - 5ª rodada - 16h (de Brasília) - Neo Química Arena (TNT e HBO Max)

Brasileiro - 28.01 - Chapecoense x Santos - 1ª rodada - 20h (de Brasília) - Arena Condá (Premiere)

Paulista - 31.01 - São Paulo x Santos - 6ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Morumbis (Record, Cazé TV e HBO Max)

Brasileiro - 04.02 - Santos x São Paulo - 2ª rodada - 20h (de Brasília) - Vila Belmiro (Premiere)

Paulista - 08.02 - Noroeste x Santos - 7ª rodada - 16h (de Brasília) - Alfredo de Castilho (TNT e HBO Max)

Brasileiro - 12.02 - Athletico-PR x Santos - 3ª rodada - 19h (de Brasília) - Arena da Baixada (Premiere)

Paulista - 15.02 - Santos x Velo Clube - 8ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Vila Belmiro (TNT e HBO Max)

Brasileiro - 26.02 - Santos x Vasco - 4ª rodada - 19h (de Brasília) - Vila Belmiro (Sportv e Premiere)

