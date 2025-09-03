Alexandre Mattos esclarece situação do Santos no mercado: “Aniquilaram o clube’

O Diretor Executivo de futebol do Santos, Alexandre Mattos, afirmou nesta quarta-feira (3), em entrevista coletiva na Vila Belmiro, que todos os profissionais do clube precisam ter “desejo e tesão” para trabalhar.

Ao comentar a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda, Mattos destacou o empenho do treinador argentino, cobiçado por diversos clubes do futebol brasileiro, como fator determinante para o acerto rápido com o Peixe.

No entanto, o dirigente também ressaltou que a credibilidade do clube no mercado foi prejudicada por gestões passadas.

— O problema aqui não é só ter dinheiro ou não. Isso eu já estou acostumado e enfrentei diversas vezes. O que precisamos resgatar, e o presidente Marcelo Teixeira já vem fazendo isso, é a credibilidade do Santos. Mas ela foi aniquilada. A grande maioria não quer negociar ou cria situações fora do padrão para fechar um negócio. Isso acontece por causa de muitos compromissos que o clube não honrou no passado. O que mais quero como profissional é ser campeão com o Santos. Mas, se eu sair daqui com o legado de ter resgatado essa credibilidade, já me sentirei realizado. Esse é o grande trabalho. Vamos trabalhar dia e noite para que isso aconteça, honrando compromissos, sendo diretos e transparentes, e sem fazer nada fora da nossa realidade, sem ego e vaidade. Esta é a maior marca do futebol brasileiro e a mais vitoriosa, mas precisamos de organização, credibilidade e investimento. Essas três coisas têm que andar juntas — disse o dirigente.

Alexandre Mattos conversa com jornalistas durante entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira (3). (Foto: Jota Erre/AGIF)

Mudança no comando técnico:

O Executivo de Futebol do Santos, Alexandre Mattos, também comentou sobre a mudança no comando técnico da equipe, com a saída de Cléber Xavier e a chegada do argentino Juan Pablo Vojvoda, que assinou contrato até o fim de 2026 e estreou no último domingo (31), no empate sem gols diante do Fluminense.

— Agradecemos mais uma vez ao Cléber Xavier, que teve importância em muitos fatores do dia a dia, trazendo ideias e promovendo mudanças necessárias. A permanência da comissão técnica gerou muitos questionamentos, mas a justificativa é a competência e a entrega deles. Eles se identificaram muito rápido com o clube, têm respeito pelo Santos e são profissionais de ponta, que agregam muito.

Agora, com a nova comissão, todos estão muito integrados e ajudando no que for possível, absorvendo a essência do Santos e ajustando as ideias necessárias. Estamos felizes com essa comissão técnica permanente. Também houve mudanças na base, nosso principal pilar, com a troca no comando do sub-20. O Vinícius, que esteve conosco no departamento profissional, assumiu e vem fazendo um trabalho excelente — destacou Mattos.

Mattos também aproveitou a ocasião para comentar sobre os principais desafios do novo técnico na temporada, em que o Santos tem apenas o Campeonato Brasileiro em disputa.

— Ele teve uma permanência longa e duradoura no Fortaleza, com um trabalho mental excepcional, raro de se ver. Contou com uma gestão que soube apoiá-lo e sustentá-lo, liderada pelo Marcelo Paz, um dos principais gestores do país.

Conseguimos trazer um técnico muito cobiçado, que recusou diversas propostas e, de maneira firme, aceitou vir neste momento difícil, de luta, para nos ajudar a sair da situação em que estamos e chegar onde merecemos.

As dificuldades todos conhecem. Mas todo santista pode ter orgulho de ver profissionais desse nível virem ao Santos, com o apoio do Marcelo e do Marcelinho, que têm nos ajudado muito — disse o dirigente.

Mattos também destacou que pretende manter uma relação de transparência com a torcida e comentou as dificuldades enfrentadas na atual janela de transferências, em que o Santos anunciou oito reforços e teve 17 saídas no elenco.

