Santos fará homenagem a Pelé diante do Botafogo

O Santos preparou uma homenagem especial a Pelé neste domingo (26), no duelo com o Botafogo, no estádio Nilton Santos, válido pela 30ª rodada do Brasileirão. A equipe visitante usará um patch especial com a silhueta do Rei do Futebol e a palavra "Eterno" escrita na camisa. Veja imagens abaixo.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo 0 x 5 Santos na Taça Brasil 1962; Pelé superior a Garrincha

Camisa do Santos com <em>patch </em>em homenagem ao Rei Pelé para jogo contra o Botafogo (Fotos: Divulgação / Santos)

O maior ídolo da história do Peixe teria completado 85 anos na última quinta-feira (23). Edson Arantes do Nascimento nos deixou há quase três anos, após um mês de internação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A morte foi anunciada em 29 de dezembro de 2022, em decorrência de falência múltipla dos órgãos, resultado da progressão de um câncer de cólon.

Único jogador a conquistar três Copas do Mundo, Pelé nasceu em Três Corações, Minas Gerais, mas chegou ao Santos aos 15 anos, vindo de Bauru, no interior de São Paulo. Dos 21 anos de carreira, 18 foram dedicados ao clube. Nesse período, o Rei fez 1.091 gols e conquistou inúmeros títulos, entre eles dois Mundiais, duas Libertadores, seis Campeonatos Brasileiros e dez Paulistas.

continua após a publicidade

O Legado do Rei:

Em contato exclusivo com a reportagem do Lance!, uma das filhas de Pelé, a fisioterapeuta Flávia Arantes do Nascimento, relembrou com carinho que o pai sempre gostou de celebrar aniversários.

— Ele amava comemorar o aniversário dele. Nunca passava em branco. Até a pandemia, as festas eram sempre na casa da minha tia Lúcia — sempre intimistas, com poucos amigos e familiares —, mas nunca faltava o bolo. Nos últimos anos de vida, o parabéns era na casa dele, no Guarujá, na Baixada Santista — contou.

continua após a publicidade

Flávia também comentou sobre as homenagens que o pai recebeu pelos 85 anos, vindas de diversas personalidades e entidades do mundo do futebol.

— Eu amo aniversário e, por si só, ser lembrado nessa data — independente de ser famoso ou não — é muito bom. Sendo famoso, melhor ainda. Que nunca esqueçam da existência dele. Como filha, fico muito feliz em ver que todo mundo celebra a vida dele. A passagem dele mostra que tudo teve um sentido para além do futebol — concluiu.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos