Alexandre Mattos comenta goleada sofrida pelo Santos: ‘Tragédia’

Após o anúncio da demissão do técnico Cléber Xavier, o Diretor Executivo do Santos, Alexandre Mattos comentou sobre a goleada sofrida pelo time. Ele também afirmou que o time vai ao mercado em busca de um novo comandante.

O Santos perdeu por 6 a 0 do Vasco, neste domingo (17), diante de mais de 54 mil pessoas, no Morumbis.

— É difícil até falar alguma coisa diante da vergonha que estamos sentindo. Tenho que pedir perdão, e não desculpas, ao torcedor. Não tenho nem palavras. Foi uma derrota completamente fora do padrão que entendemos para a grandeza do clube e que vai acarretar algumas mudanças, entre elas a saída do Cléber. Fazemos nosso agradecimento a ele. A comissão técnica permanece — declarou Mattos.

Alexandre Mattos confirma demissão de Cléber Xavier, que deixou o comando do time depois de 17 partidas. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Alexandre Mattos também reforçou que o clube vai ao mercado em busca de um novo treinador e garantiu que, apesar da oscilação do time na temporada, não havia nenhuma negociação avançada com outro técnico antes da demissão de Cléber Xavier.

— Obviamente vamos analisar o mercado. Diferente do que muitos falaram, de que já estávamos tentando, vamos agora ao mercado. Mais uma vez, peço perdão à torcida em nome do grupo e da diretoria. Eu, particularmente, estou envergonhado, e senti que todos estão. Precisamos remar muito para colocar a cabeça fora d’água na tabela e agora voltamos tudo de novo. Vamos ter que trabalhar mais e buscar essa retomada desde a minha chegada. Sem dúvida, foi um jogo péssimo em todos os sentidos. Nunca mais pode acontecer. Não temos que esquecer, e sim lembrar, para que nada parecido volte a ocorrer. O Santos não vai admitir uma situação tão lamentável de resultado e de falta de intensidade, que acarretou essa tragédia — declarou o dirigente.

Números de Cléber Xavier pelo Santos:

15 jogos oficiais

5V | 4E | 6D

42% de aproveitamento

14 gols marcados (0.9 por jogo)

21 gols sofridos (1.4 por jogo)

*As informações são do Sofascore

Cléber Xavier recebeu sua primeira oportunidade como técnico principal após mais de 20 anos como auxiliar de Tite. Anunciado no dia 29 de abril, chegou acompanhado dos auxiliares Matheus Bachi e Vinicius Marques, além do preparador físico Fábio Mahseredjian. César Sampaio, que vinha atuando como interino, permaneceu na comissão técnica fixa do clube.

O treinador já havia sobrevivido a uma ameaça de demissão recentemente, após a vitória de virada sobre o Cruzeiro, um dos líderes do campeonato. O resultado deu ao Peixe um respiro de cinco pontos em relação à zona do rebaixamento e trouxe certo alívio para a partida deste domingo (17), no Morumbis.

No entanto, a goleada sofrida para o Vasco foi a gota d’água. Após o sexto gol carioca, a diretoria já havia definido a saída do comandante, decisão que ganhou ainda mais peso com o esvaziamento gradual do estádio em um dia de recorde de público e renda.