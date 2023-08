Em negociações com a Roma, Marcos Leonardo faltou aos treinos na última semana e não viajou com a delegação para Fortaleza. Ele retornou aos trabalhos nesta semana e, se as tratativas com os italianos não se concretizarem, estará à disposição para enfrentar o Grêmio. Diante do Leão do Pici, o argentino Julio Furch substituiu o camisa 9.