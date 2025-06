O elenco masculino do Santos está em período de folga e tem retorno previsto aos treinos para o dia 26 de junho. Esta será a primeira semana completa de descanso da equipe, que aproveita a pausa nas atividades durante a disputa do Mundial de Clubes da Fifa.

Agenda

Desafio da base

O Santos terá desafio pelo Brasileirão Sub-20. Em 14º na tabela da primeira fase, o Peixe encara o Fortaleza nesta quarta-feira (18), às 15h (de Brasília), no Bruno José Daniel, em Santo André, no ABC Paulista. A partida terá entrada gratuita.

Santos x Fortaleza - Brasileirão Sub-20 - 15h - Bruno José Daniel - Santo André - Entrada gratuita

Santos terá compromisso pela base (Fotos: Tiago Maestre/Santos FC)

Sereias da Vila

Nesta quinta-feira (18), a equipe feminina do Santos segue se preparando para o próximo com o Ação-MT, nas quartas de final do Brasileirão Feminino Série A2. Por ter a melhor campanha geral, o Peixe joga o primeiro confronto fora de casa e decide a vaga para a série A1 na condição de mandante.

Próximos jogos pelo Brasileirão:

A competição nacional irá retornar somente no dia 12 de julho, após o término do Super Mundial de Clubes da Fifa, realizado nos Estados Unidos.

