Acompanhe ao vivo a coletiva de apresentação de Adonis Frías no Santos
Adonis assinou até o dia 31 de dezembro de 2028; ele vai vestir a camisa 98
O Santos apresenta nesta quarta-feira (10), em entrevista coletiva marcada para às 12h (de Brasília), na Vila Belmiro, o zagueiro Adonis Frías.
O atleta de 27 anos foi contratado junto ao León, do México, com vínculo até 31 de dezembro de 2028. O defensor vestirá a camisa 98 do Santos, em alusão a seu ano de nascimento.
Adonis Uriel Frías nasceu em Florencio Varela, na Argentina, e iniciou sua carreira no Defensa y Justicia, onde conquistou a Copa Sul-americana (2020) e a Recopa Sul-americana (2021).
Em seu país natal, também passou pelo Los Andes antes de sua primeira experiência internacional, pelo León, seu último clube. Motivado para vestir a camisa do Peixe, ele destacou a mundialmente conhecida história do Alvinegro Praiano.
-A história do Santos é incrível e muito conhecida na Argentina, principalmente por jogadores como Pelé e Neymar, e isso dá uma motivação extra ao chegar aqui. Hoje temos o Neymar aqui e também é uma motivação gigante jogar com esta classe de jogador. A verdade é que o Clube tem história incrível, em uma cidade muito linda e tenho certeza que foi uma decisão correta, estou muito contente - declarou Adonis.
Adonis esteve presente no empate por 0 a 0 diante do Fluminense, na Vila Belmiro, no dia 31 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro.
Reforços de 2025:
Reforço: Alexis Duarte
Posicionamento: zagueiro
Nacionalidade: paraguaio
Idade: 25 anos
Data do anúncio: 2 de setembro de 2025
Último clube: Spartak Moscou (Rússia)
Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2029
Reforço: Lautaro Díaz
Posicionamento: atacante
Nacionalidade: argentino
Idade: 27 anos
Data do anúncio: 2 de setembro de 2025
Último clube: Cruzeiro
Contrato: (empréstimo) até 31 de julho de 2026
Reforço: Luisão
Posicionamento: zagueiro
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 21 anos
Data do anúncio: 11 de janeiro
Último clube: Novorizontino
Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028
Reforço: Zé Ivaldo
Posicionamento: zagueiro
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 27 anos
Data do anúncio: 11 de janeiro
Último clube: Cruzeiro
Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025
Reforço: Léo Godoy (lateral-direito)
O jogador foi anunciado no dia 13 de janeiro e veio por empréstimo do Athlético-PR. Ele deixou o Santos no dia 11 de junho para vestir a camisa do Independiente, da Argentina.
Reforço: Thaciano
Posicionamento: meia-atacante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 30 anos
Data do anúncio: 13 de janeiro
Último clube: Bahia
Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028
Reforço: Tiquinho Soares
Posicionamento: centroavante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 34 anos
Data do anúncio: 24 de janeiro
Último clube: Botafogo
Contrato: (em definitivo) até o dia 31 de dezembro de 2027
Reforço: Neymar
Posicionamento: meia ou atacante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 33 anos
Data do anúncio: 31 de janeiro / Data do anúncio da renovação: 24 de junho
Último clube: Al-Hilal (Arábia Saudita)
Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2025, com opção de renovação
Reforço: Gabriel Veron (atacante)
O jogador foi anunciado no dia 4 de fevereiro e veio por empréstimo junto ao Porto, de Portugal. Ele atuou em 2024 pelo Cruzeiro. Ele foi anunciado pelo Juventude no dia 16 de julho.
Reforço: Álavro Barreal
Posicionamento: meia-atacante
Nacionalidade: argentino
Idade: 24 anos
Data do anúncio: 6 de fevereiro
Último clube: FC Cincinnati (EUA)
Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra
Reforço: Benjamín Rollheiser
Posicionamento: meia-atacante
Nacionalidade: argentino
Idade: 24 anos
Data do anúncio: 12 de fevereiro
Último clube: Benfica (Portugal)
Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028
Reforço: Deivid Washington
Posicionamento: atacante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 20 anos
Data do anúncio: 20 de fevereiro
Último clube: Chelsea (Inglaterra)
Contrato: empréstimo junto ao Chelsea até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra
Reforço: Zé Rafael
Posicionamento: volante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 32 anos
Data do anúncio: 26 de feveireiro
Último clube: Palmeiras
Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2027
Reforço: Igor Vinicius
Posicionamento: lateral-direito
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 28 anos
Data do anúncio: 1 de julho
Último clube: São Paulo
Contrato: (em definitivo) até 30 de junho de 2028
Reforço: Willian Arão
Posicionamento: volante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 33 anos
Data do anúncio: 1 de julho
Último clube: Panathinaikos (Grécia)
Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2026
Reforço: Gustavo Caballero
Posicionamento: atacante
Nacionalidade: paraguaio
Idade: 23 anos
Data do anúncio: 24 de julho
Último clube: Nacional (PAR)
Contrato: até julho de 2029
Reforço: Mayke
Posicionamento: lateral-direito
Nacionalidade: brasileira
Idade: 32 anos
Data do anúncio: 30 de julho
Último clube: Palmeiras
Contrato: até o fim de 2027
Reforço: Victor Hugo
Posicionamento: meio-campo
Nacionalidade: brasileira
Idade: 21 anos
Data do anúncio: -
Último clube: Flamengo
Contrato: (empréstimo) até 31 de julho de 2026
Reforço: Lautaro Díaz
Posicionamento: atacante
Nacionalidade: argentino
Idade: 28 anos
Data do anúncio: 2 de setembro
Último clube: Independiente del Valle
Contrato: (empréstimo) até o 31 de julho de 2026
Reforço: Alexis Duarte
Posicionamento: zagueiro
Nacionalidade: paraguaio
Idade: 25 anos
Data do anúncio: 2 de setembro
Último clube: Spartak Moscou (RUS)
Contrato: até setembro de 2029
