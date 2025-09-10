Acompanhe ao vivo a coletiva de apresentação de Adonis Frías no Santos

O Santos apresenta nesta quarta-feira (10), em entrevista coletiva marcada para às 12h (de Brasília), na Vila Belmiro, o zagueiro Adonis Frías.

O atleta de 27 anos foi contratado junto ao León, do México, com vínculo até 31 de dezembro de 2028. O defensor vestirá a camisa 98 do Santos, em alusão a seu ano de nascimento.

Adonis Uriel Frías nasceu em Florencio Varela, na Argentina, e iniciou sua carreira no Defensa y Justicia, onde conquistou a Copa Sul-americana (2020) e a Recopa Sul-americana (2021).

Em seu país natal, também passou pelo Los Andes antes de sua primeira experiência internacional, pelo León, seu último clube. Motivado para vestir a camisa do Peixe, ele destacou a mundialmente conhecida história do Alvinegro Praiano.

-A história do Santos é incrível e muito conhecida na Argentina, principalmente por jogadores como Pelé e Neymar, e isso dá uma motivação extra ao chegar aqui. Hoje temos o Neymar aqui e também é uma motivação gigante jogar com esta classe de jogador. A verdade é que o Clube tem história incrível, em uma cidade muito linda e tenho certeza que foi uma decisão correta, estou muito contente - declarou Adonis.

Adonis esteve presente no empate por 0 a 0 diante do Fluminense, na Vila Belmiro, no dia 31 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro.

Adonis Frías será apresentado oficialmente no Santos. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Reforços de 2025:

Reforço: Alexis Duarte

Posicionamento: zagueiro

Nacionalidade: paraguaio

Idade: 25 anos

Data do anúncio: 2 de setembro de 2025

Último clube: Spartak Moscou (Rússia)

Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2029

Reforço: Lautaro Díaz

Posicionamento: atacante

Nacionalidade: argentino

Idade: 27 anos

Data do anúncio: 2 de setembro de 2025

Último clube: Cruzeiro

Contrato: (empréstimo) até 31 de julho de 2026

Reforço: Luisão

Posicionamento: zagueiro

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 21 anos

Data do anúncio: 11 de janeiro

Último clube: Novorizontino

Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Zé Ivaldo

Posicionamento: zagueiro

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 27 anos

Data do anúncio: 11 de janeiro

Último clube: Cruzeiro

Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025

Reforço: Léo Godoy (lateral-direito)

O jogador foi anunciado no dia 13 de janeiro e veio por empréstimo do Athlético-PR. Ele deixou o Santos no dia 11 de junho para vestir a camisa do Independiente, da Argentina.

Reforço: Thaciano

Posicionamento: meia-atacante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 30 anos

Data do anúncio: 13 de janeiro

Último clube: Bahia

Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Tiquinho Soares

Posicionamento: centroavante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 34 anos

Data do anúncio: 24 de janeiro

Último clube: Botafogo

Contrato: (em definitivo) até o dia 31 de dezembro de 2027

Reforço: Neymar

Posicionamento: meia ou atacante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 33 anos

Data do anúncio: 31 de janeiro / Data do anúncio da renovação: 24 de junho

Último clube: Al-Hilal (Arábia Saudita)

Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2025, com opção de renovação

Reforço: Gabriel Veron (atacante)

O jogador foi anunciado no dia 4 de fevereiro e veio por empréstimo junto ao Porto, de Portugal. Ele atuou em 2024 pelo Cruzeiro. Ele foi anunciado pelo Juventude no dia 16 de julho.

Reforço: Álavro Barreal

Posicionamento: meia-atacante

Nacionalidade: argentino

Idade: 24 anos

Data do anúncio: 6 de fevereiro

Último clube: FC Cincinnati (EUA)

Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra

Reforço: Benjamín Rollheiser

Posicionamento: meia-atacante

Nacionalidade: argentino

Idade: 24 anos

Data do anúncio: 12 de fevereiro

Último clube: Benfica (Portugal)

Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Deivid Washington

Posicionamento: atacante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 20 anos

Data do anúncio: 20 de fevereiro

Último clube: Chelsea (Inglaterra)

Contrato: empréstimo junto ao Chelsea até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra

Reforço: Zé Rafael

Posicionamento: volante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 32 anos

Data do anúncio: 26 de feveireiro

Último clube: Palmeiras

Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2027

Reforço: Igor Vinicius

Posicionamento: lateral-direito

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 28 anos

Data do anúncio: 1 de julho

Último clube: São Paulo

Contrato: (em definitivo) até 30 de junho de 2028

Reforço: Willian Arão

Posicionamento: volante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 33 anos

Data do anúncio: 1 de julho

Último clube: Panathinaikos (Grécia)

Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2026

Reforço: Gustavo Caballero

Posicionamento: atacante

Nacionalidade: paraguaio

Idade: 23 anos

Data do anúncio: 24 de julho

Último clube: Nacional (PAR)

Contrato: até julho de 2029

Reforço: Mayke

Posicionamento: lateral-direito

Nacionalidade: brasileira

Idade: 32 anos

Data do anúncio: 30 de julho

Último clube: Palmeiras

Contrato: até o fim de 2027

Reforço: Victor Hugo

Posicionamento: meio-campo

Nacionalidade: brasileira

Idade: 21 anos

Data do anúncio: -

Último clube: Flamengo

Contrato: (empréstimo) até 31 de julho de 2026

