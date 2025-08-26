Acompanhe ao vivo a apresentação de Juan Pablo Vojvoda no Santos

O Santos vai apresentar nesta segunda-feira (26), às 12h (de Brasília), na Vila Belmiro, o novo técnico do time, o argentino Juan Pablo Vojvoda. Ele foi anunciado oficialmente na última sexta-feira (22) e assinou contrato até o final do ano que vem.

continua após a publicidade

A estreia do treinador deve ocorrer no próximo domingo (31), diante do Fluminense, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A rescisão do contrato de Cléber Xavier já foi anunciada no BID da CBF. O ex-técnico do Peixe comandou o time em 17 partidas e foi demitido após a goleada sofrida pelo Vasco por 6 a 0, no Morumbis.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Vojvoda, do Fortaleza, com a taça da Copa do Nordeste de 2024 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Trajetória:

Vojvoda chega ao Santos com os auxiliares Nahuel Martinez e Gáston Liendo, o preparador físico Luis Azpiazu, o preparador de goleiros Santiago Piccinini e o psicólogo Christian Rodrigues.

Natural de General Baldissera, na Argentina, o ex-futebolista chega ao Peixe aos 50 anos de idade, depois de passagem vitoriosa pelo Fortaleza.

continua após a publicidade

Em pouco mais de quatro anos à frente do clube cearense, foram cinco títulos conquistados: três estaduais e duas Copas do Nordeste. No período, tornou-se o técnico com mais jogos na história da equipe.

Nos anos 1990, o então zagueiro Vojvoda iniciou sua trajetória no futebol profissional pelo Newell’s Old Boys, mesmo clube a lhe dar sua primeira oportunidade como treinador em 2016, depois do fim da carreira de atleta.

Além da equipe que o revelou, o comandante acumula passagens pelos argentinos Defensa y Justicia, Talleres e Huracán, além do chileno Unión La Calera.