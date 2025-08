Mayke pode estrear pelo Santos diante do Juventude

O lateral-direito Mayke deve estrear pelo Santos na próxima segunda-feira (4), no duelo contra o Juventude, às 20h (de Brasília), no Morumbis, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador foi anunciado na semana passada e, na última quinta-feira (31), foi apresentado em entrevista coletiva.

Mayke foi regularizado no BID da CBF na última sexta-feira (1) e pode fazer sua estreia pelo Peixe depois de ter vestido, por nove anos, a camisa do Palmeiras, com 12 títulos conquistados. Ele é um dos jogadores mais vencedores da história do clube, ao lado de Weverton, Gustavo Gómez, Marcos Rocha, Dudu, Ademir da Guia e Junqueira.

Ele deixou o Alviverde com 319 jogos, oito gols e 25 assistências. O jogador foi revelado pelo Cruzeiro.

O atleta tinha contrato com o rival até o fim do ano, mas optou por respirar novos ares e assinou com o Alvinegro até o final de 2027, com opção de renovação por mais uma temporada.

Mayke é regularizado no BID da CBF e pode estrear pelo Santos. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Mayke no Santos:

Mayke chegou ao Santos para disputar posição na lateral-direita com Igor Vinicius, que também foi contratado recentemente junto ao São Paulo. Além dele, o elenco conta com JP Chermont e Aderlan, que deve deixar o Santos para assinar com o Sport.

Em entrevista coletiva, Mayke afirmou que está pronto para jogar na próxima segunda-feira (4).

— Com certeza estou preparado. Já estava na caminhada, treinando. Estou me sentindo bem fisicamente. Se o professor precisar que eu entre como titular ou por 10 minutos, o tempo que precisar, vou procurar entrar em campo e dar o meu melhor para ajudar os companheiros — declarou.

O Santos está em 17º lugar, com 15 pontos conquistados. Foram apenas quatro vitórias em 16 jogos, com 31% de aproveitamento.

Números de Mayke no Palmeiras:

314 jogos (215 titular)

8 gols

24 assistências

236 passes decisivos

46 grandes chances criadas

160 dribles certos

0.5 cruzamentos certos por jogo (23%)

54% eficiência nos duelos

1.4 desarmes por jogo

1.3 interceptações por jogo

3.5 bolas recuperadas por jogo

283 faltas

3 pênaltis cometidos

Nota Sofascore 6.96

Títulos:

Campeão Brasileiro 2018, 2022 e 2023

Campeão Paulista 2020, 2022, 2023 e 2024

Campeão Libertadores 2020 e 2021

Campeão Copa do Brasil 2020

Campeão Recopa Sul-Americana 2022

Campeão Supercopa do Brasil 2023