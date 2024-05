Zubeldía impressiona no São Paulo e segue invicto desde a estreia

Foto: Rubens Chiri / São Paulo







Escrito por Lance! • Publicada em 31/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Ao que tudo indica, o técnico Zubeldía deu jeito no São Paulo. Em nove jogos disputados, o treinador venceu sete e empatou dois, continuando invicto no comando do Soberano. No último jogo, o Tricolor dominou e venceu o antigo algoz Talleres, jogando no MorumBIS.

Foto: Rubens Chiri / São Paulo

Atitude incomum de Zubeldía foi exaltada por torcedores do São Paulo contra o Talleres

Em jogo tenso pela Libertadores, o Tricolor vencia por 1 a 0 e a partida caminhava para os minutos finais. Até que Luciano acertou chutaço de longe para encobrir o goleiro Guido Herrera e sacramentar a vitória são-paulina.

Ao ver a bola balançar as redes, Zubeldía correu em alta velocidade da área técnica, exalando felicidade, e foi até Luciano para comemorar com os jogadores e torcedores do São Paulo.

Nas redes sociais, torcedores foram à loucura com a situação e exaltaram o treinador argentino. Comentários como "Zubeldía e alegria", "momento maravilhoso" e "eu te amo" foram publicados.