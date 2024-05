Copiar Link

Escrito por Rafael Marson e Rafael Oliva • Publicada em 29/05/2024 - 23:02 • São Paulo (SP)

Ao final do primeiro tempo entre São Paulo e Talleres, nesta quarta-feira (29), o goleiro Guido Herrera foi cobrar de forma ríspida o árbitro colombiano Jhon Ospina. Jogadores agiram para separar a briga, e a polícia entrou em ação nos túneis do Morumbis. Os são-paulinos nas arquibancadas provocaram os adversários durante a confusão (veja no vídeo acima).

Além da cobrança ao juiz, atletas da equipe rival do Tricolor se envolveram em desentendimento com a comissão técnica de Luis Zubeldía.

Momento do pênalti cometido sobre Rodrigo Nestor, em São Paulo x Talleres, pela Libertadores (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Vendo os entreveros ainda no gramado, a torcida do São Paulo provocou o Talleres com gritos de "timinho" e pediu cartão vermelho para jogadores do adversário.

As reclamações dos argentinos aconteceram por dois motivos: protestos contra um possível pênalti cometido por Luciano, que deu entrada com a sola na grande área defensiva, e a determinação de que Lucas batesse o pênalti são-paulino pela segunda vez.

Após infração cometida sobre Rodrigo Nestor, Lucas cobrou pênalti, Guido Herrera defendeu e, a princípio, São Paulo e Talleres seguiam com empate no placar. Contudo, o goleiro estava com os dois pés a frente da linha do gol no momento da batida, o VAR entrou em ação e determinou nova cobrança.

Lucas finalizou novamente, escolheu o meio do gol, enquanto Guido Herrera caiu no canto, e converteu a penalidade. Com a bola na rede, o São Paulo inaugurou o marcador diante do Talleres.