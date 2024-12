Presidente do Fluminense cita duas saídas para 2025

Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt revelou que o clube negocia a saída de John Kennedy e afirmou que a permanência de Diogo Barbosa é improvável. O centroavante está na mira do Pachuca, do México, e espera-se uma conclusão nas próximas semanas.

- John Kennedy tem uma proposta de empréstimo do Pachuca. É uma proposta interessante pro Fluminense e jogador. O staff do jogador conversa com o Pachuca. Não tem nada de concreto, definido, mas a tendência é que ele vá jogar no futebol mexicano. A gente entende que o atleta deve buscar novos horizontes, mas que a gente entendeu que ele precisa buscar um novo caminho.

Por outro lado, o Fluminense tinha interesse na manutenção de Diogo Barbosa, mas o atleta está em negociações avançadas com o Fortaleza. Mário Bittencourt admitiu a dificuldade na permanência do lateral-esquerdo por conta do outro projeto oferecido pelo Tricolor do Ceará.

- O Diogo Barbosa era um jogador que tínhamos interesse, mas surgiu uma proposta do Fortaleza muito vantajosa e com prazo de contrato muito maior e condições financeiras melhores. Ainda não concretizou, mas ele está em negociações. Marcelo Paz me ligou, me pediu autorização pra negociar com o atleta. Consultei a comissão técnica, que autorizou. Diogo Barbosa não deve ficar conosco e deve ir para o Fortaleza. Acontecerão outras saídas, mas falar de nomes não é necessário.

Em coletiva, Mário Bittencourt confirmou que Felipe Melo não seguirá no Fluminense para a próxima temporada. Nesse momento, Manoel segue com situação indefinida, tendo contrato se encerrando no fim do ano com o Tricolor.