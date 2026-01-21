América-MEX prepara oferta para contratar Raphael Veiga, do Palmeiras

O América-MEX prepara uma proposta para enviar ao Palmeiras, nos próximos dias, para contratar o meio-campista Raphael Veiga, de 30 anos. Veiga é um dos maiores ídolos alviverdes deste século, mas perdeu protagonismo na equipe de Abel Ferreira nos últimos meses.

A reportagem do Lance! apurou que o nome do camisa 23 agrada a comissão técnica liderada por André Jardine, que busca um meio-campista com as mesmas características dele. O Palmeiras, no entanto, ainda não recebeu nenhuma oferta oficial por parte do time mexicano até este momento.

A princípio, a ideia do América é contratar Raphael Veiga por empréstimo, caso o Verdão concorde com os moldes a serem oferecidos, mas o clube sabe que será um negócio difícil de se concretizar tanto por parte do Palmeiras, quanto por parte do atleta. O jogador tem contrato com o clube paulista até 31 de março de 2027.

O limite de estrangeiros na equipe mexicana não deverá ser um problema, já que o atacante chileno Victor Dávilla - que está há dois anos na equipe - não entregou o que se esperava de um alto investimento e deve ser negociado. Consequentemente, abrirá uma vaga para outro jogador estrangeiro, no caso, Veiga.

Sob o comando de Jardine, o América disputou cinco torneios e chegou a quatro finais, sendo um tricampeonato mexicano. No ano passado, o time acabou eliminado nas quartas de final. Essa queda de rendimento fez com que o clube buscasse reforços de peso para voltar a brigar fortemente por títulos. Raphael Veiga se encaixaria nos moldes de uma remodelação desse elenco.

