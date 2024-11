Geromel e Kannemann foram multicampeões pelo Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)







Escrito por Julia Brasil • Publicada em 07/11/2024 - 11:47 • Porto Alegre (RS)

Chegou o fim de uma era: Geromel e Kannemann, zagueiros do Grêmio, não jogarão mais juntos. Isso porque enquanto um anunciou sua aposentadoria ao final do ano, outro passará por um procedimento e é esperado apenas na próxima temporada.

➡️Kannemann completa um mês sem jogar e segue como desfalque do Grêmio

Com isso, a dupla histórica e multicampeã pelo Grêmio encerrou a sua história em 4 de outubro. Na ocasião, Geromel e Kannemann atuaram juntos pela última vez na vitória por 3 a 1 diante do Fortaleza. O argentino foi titular e o brasileiro entrou ainda na primeira etapa, após lesão de Gustavo Martins.

Pedro Geromel anunciou que pendurará suas chuteiras ao final do seu contrato com o Grêmio - em dezembro deste ano. Ou seja, a dupla que já venceu inúmeros títulos pelo Tricolor, não atuará mais lado a lado.

Geromel e Kannemann atuaram juntos por anos (Foto: Lucas Uebel/Divulgação)

Kannemann passará por procedimento

O Grêmio anunciou, na tarde de quarta-feira (6), que Walter Kannemann teve lesão constatada no quadril direito e passará por um procedimento, o mesmo que realizou em dezembro de 2021, entretanto, no lado esquerdo. O tempo de recuperação é de cinco meses, ou seja, é esperado para retornar em abril de 2025.

Confira a nota:

O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio informa que o zagueiro Walter Kannemann será submetido, na próxima quinta-feira, a uma videoartroscopia no quadril direito, para tratamento de uma síndrome do impacto femoro-acetabular.

Kannemann foi submetido ao mesmo tratamento em dezembro de 2021, para tratamento da síndrome no quadril esquerdo. Na ocasião, o zagueiro se recuperou em cinco meses e, desde abril de 2022, disputou quase 100 partidas pelo Grêmio. Nesse período, o atleta foi acompanhado pelos médicos e fisioterapeutas do Grêmio em um trabalho constante de fortalecimento do quadril.

Por ser uma síndrome de origem genética, Grêmio e Kannemann sempre estiveram cientes dos riscos de o zagueiro relatar dores no lado oposto ao operado há três anos. A sequência de jogos alcançada nessa temporada, na qual Kannemann atuou 31 vezes, fez com que aparecesse o desconforto e, após exames e avaliações, o DCSP, junto do jogador, concluiu que o procedimento é a opção mais eficaz, projetando o retorno aos campos e a prática do futebol sem limitações.

O procedimento será realizado no Hospital Moinhos de Vento, pela equipe do especialista Anthony Yepes e com acompanhamento de um profissional do Clube. O tempo estimado de retorno aos gramados é de aproximadamente cinco meses.