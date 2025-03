Comentarista deixa TNT Sports e acerta com a Cazé TV: ‘Desafio gigante’

A Cazé TV segue reforçando a equipe em 2025. Após a chegada de nomes como Carol Barcellos e Luiz Alano, o canal fechou com mais um jornalista. Gabriel Simões, comentarista e produtor da TNT Sports, deixou a emissora e acertou com o canal de Casimiro Miguel.

- Tô na área, hein! Animadaço com esse desafio gigante! Reencontrando amigos queridos pra viver com eles mais momentos históricos da carreira. Obrigado demais ao Casimiro pela confiança! Vamo pra cima! - escreveu Gabriel nas redes sociais.

Além dos nomes já citados, a Cazé TV também contratou Djalminha em 2025. O ex-jogador atuava como comentarista na ESPN. Gabriel Simões atuou por 13 anos na TNT Sports, desde quando o canal ainda se chamava Esporte Interativo.

Nas redes sociais, o jornalista se despediu da antiga empresa:

"Existem momentos na sua vida que você sabe que serão um marco eterno na sua história. Nesses momentos, todos os clichês surgem na mente pra tentar explicar tudo o que se sente. Hoje estou vivendo um deles. E tentando fugir dos clichês.

Depois de exatos 13 anos de um desses momentos, dia em que entrei no Esporte Interativo, estou saindo da TNT Sports. (Nunca achei que escreveria isso um dia)

Tô me despedindo simplesmente do lugar em que aprendi tudo o que sei. Sensação bizarra. Entrei no canal com 20 anos, saio com 33. Não consigo contar a história da minha vida sem falar dele.

Não foi um emprego normal, em que você vai lá, dedica um tempo da sua vida em troca de dinheiro. Eu vivi isso aqui. Fiz amigos que viraram minha família, viajei, corri, discuti, briguei, comemorei, chorei. Entreguei tudo o que tinha às mãos. Valeu a pena pra caralho!

A vida traz circunstâncias que não são dribláveis. A TNT poderia ser minha casa pra sempre e seria muito foda. Mas as circunstâncias dessa vez me levaram a decidir seguir um outro caminho.

Achei que, se esse dia chegasse, seria obrigatoriamente triste. Mas quando eu olho pra trás e vejo a história completa, eu não consigo sentir nada além de felicidade, orgulho e gratidão", escreveu Gabriel.