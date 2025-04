Conheça o Lance! Sem Barreiras, a revolução do jornalismo inclusivo

O Lance! deu um grande passo para democratizar a comunicação e a informação no esporte. Na última quinta-feira (24), Dia Internacional das Línguas de Sinais, deu-se início ao Lance! Sem Barreiras, projeto que visa a desenvolver ações com foco em acessibilidade, diversidade e inclusão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O primeiro passo da campanha é a parceria com o criador de conteúdo inclusivo Rodrigo Multimídia. O influenciador é conhecido por produzir conteúdos em Libras (Língua Brasileira de Sinais) nas redes sociais, principalmente sobre esportes. Ele explica de onde veio a inspiração para trabalhar com jornalismo inclusivo.

— Tudo começou com um celular na mão e uma vontade gigante de falar de futebol do meu jeito. Lá atrás, antes de qualquer microfone, câmera ou credencial, eu só queria me sentir parte do jogo. Não só como torcedor, mas como comunicador. Sou filho de pais surdos, e essa é uma identidade que me acompanha com muito orgulho desde sempre. Cresci dentro da cultura surda, entendendo na prática o quanto a informação precisa ser acessível para todo mundo — explicou Rodrigo, acrescentando: — Foi essa vivência que me moveu ainda mais quando, em 2022, voltei para a Rádio. Naquele momento, percebi que poderia fazer diferente, podia criar conteúdos esportivos com inclusão, para que os surdos do Brasil também tivessem acesso às notícias do esporte com respeito e protagonismo.

continua após a publicidade

Hoje, estima-se que existam mais de 13 milhões de pessoas surdas no Brasil. Rodrigo também falou sobre os desafios de fazer jornalismo inclusivo. Ele não esconde que existem dificuldades, mas diz o retorno do público faz valer a pena.

— Fazer conteúdo inclusivo é mais do que comunicar. É escutar, acolher e representar com respeito. O maior desafio, para mim, é justamente romper com o olhar padrão que muitas vezes domina a comunicação. É lembrar que, do outro lado da tela, existe uma diversidade de pessoas, com diferentes vivências, corpos, formas de falar, sentir e existir, e todas elas merecem se ver e se ouvir nos conteúdos que produzimos — explicou.

continua após a publicidade

O jornalista ressaltou ainda que inclusão é um direito:

— É desafiador, sim, porque exige desconstrução diária, sensibilidade e responsabilidade. Mas é também transformador. Quando uma pessoa me diz "me senti representada", tenho certeza de que estou no caminho certo. A inclusão não é um extra, é um direito. E meu compromisso é fazer com que isso seja regra, e não exceção.

Na parceria com o Lance!, Rodrigo produzirá vídeos diários — como resumos de rodada e notícias importantes — em Libras. Ele celebra a chance de potencializar a voz daqueles muitas vezes esquecidos.

— Essa parceria com o Lance! representa um sonho que se encontra com uma missão. Eu espero, acima de tudo, potencializar vozes que muitas vezes ficam à margem da cobertura esportiva. Estar junto a um veículo com tanta história me permite ampliar o alcance da inclusão, levando informação acessível, representativa e respeitosa para quem ama esporte, mas nem sempre se sente parte dele — celebrou Rodrigo. — A importância dessa parceria vai além da visibilidade: é sobre abrir espaço para uma nova forma de comunicar, onde todo mundo se vê, se escuta e se sente pertencente. É a chance de mostrar que dá, sim, para fazer jornalismo esportivo com paixão, com credibilidade e com diversidade. E eu estou aqui para isso: para fazer barulho, mas também para fazer sentido.

Rodrigo Multimídia, comunicador inclusivo, é o primeiro parceiro do Lance! Sem Barreiras (Foto: Arquivo Pessoal)

O Lance! Sem Barreiras

A parceria com Rodrigo Multimídia é apenas o primeiro passo do Lance! Sem Barreiras. Com o slogan "Notícia boa é notícia que todo mundo entende", o projeto busca cada vez mais formas de democratizar o acesso à informação esportiva.

— O Lance! Sem Barreiras nasce a partir da nossa parceria com Rodrigo Multimídia e marca o ponto de partida de um projeto maior de diversidade e inclusão no jornalismo esportivo. Com conteúdos diários em Libras e legendas, queremos aproximar o esporte de públicos historicamente excluídos. A ambição é consolidar essa iniciativa como submarca do Grupo Lance!, abraçando novas ações que promovam acessibilidade e pluralidade. Porque, para nós, notícia boa é notícia que todo mundo entende — diz o head de marketing do Lance!, Bruno Putz.

O Lance! Sem Barreiras já está alinhado com a agenda do Grupo Lance! de buscar parcerias e fomento via projetos incentivados junto ao Ministério da Cultura e ao Ministério do Esporte. O objetivo é que essa label seja uma referência institucional sempre que o Grupo Lance! desenvolver ações com foco em acessibilidade, diversidade e inclusão no esporte.