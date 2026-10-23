Flávia Saraiva e Lorrane ficam fora do pódio no Mundial de Ginástica
Na disputa por equipes, o Brasil fica em quinto lugar e sem vaga nas Olimpíadas
O Brasil terminou fora do pódio na final do individual geral do Mundial de Ginástica Artística. Nesta sexta-feira (23), Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira avançaram entre as 24 melhores da fase classificatória, mas não conseguiram alcançar as três primeiras posições na decisão. Em destaque, Flavinha volta ainda para a final da trave, que acontece no domingo (25).
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Flávia chegou à decisão após terminar a classificatória na 12ª colocação, com 53.566 pontos. Lorrane, por sua vez, avançou em 21º, somando 52.165. As duas voltaram ao ginásio para buscar uma medalha no último dia de competição do individual geral.
Como foi a final?
A disputa começou com Flávia nas barras assimétricas e Lorrane no solo. A primeira conseguiu 13.300 pontos, repetindo a nota da classificatória, enquanto a companheira de equipe abriu sua participação com 13.100 no solo. Depois da primeira rotação, Flavinha aparecia na décima colocação, e Lorrane ocupava a 15ª posição.
Na segunda passagem, veio o principal obstáculo para a brasileira. Especialista na trave, Flávia sofreu uma queda durante a série, mas conseguiu se recuperar e terminou o aparelho com 13.233 pontos. Lorrane, por outro lado, teve uma boa apresentação no salto e recebeu 13.066. Com os resultados, Flavinha caiu para a 14ª posição, enquanto Lorrane passou a ocupar o 17º lugar.
A reação veio na terceira rotação. Ao som de músicas de Ney Matogrosso e Luiz Gonzaga, Flávia teve sua melhor apresentação no solo durante o Mundial e marcou 13.200 pontos. Lorrane também subiu na classificação após conseguir 13.700 nas barras assimétricas, mesma nota obtida na fase classificatória. A brasileira chegou a ocupar a 12ª colocação, duas posições à frente de Flavinha.
Na última rotação, Flávia fechou sua participação no salto. Com um desconforto muscular na coxa, a brasileira optou novamente pelo Yurchenko com pirueta e conseguiu 13.066 pontos. Lorrane, por sua vez, encerrou a disputa na trave, mas uma queda na série impediu que a ginasta mantivesse a aproximação do top-10.
No resultado final, Flávia terminou na 12ª colocação, enquanto Lorrane ficou em 21º lugar. O ouro foi conquistado pela americana Skye Blakely, que somou 55.733 pontos. A russa Liudmila Roshchina ficou com a prata, com 55.199, e a chinesa Ke Qinqin levou o bronze, com 55.032. A argelina Kaylia Nemour, líder da classificatória, terminou novamente na quarta posição, com 54.998.
Brasil ficou em quinto nas equipes, mas ainda tem duas finais
A seleção chegou à decisão depois de terminar as eliminatórias na oitava colocação, com 159.131 pontos. Na final, o time nacional melhorou as notas e fechou com 159.730. Rebeca se apresentou apenas no salto e na trave. A competição em Roterdã é a primeira etapa do processo de classificação olímpica por equipes. A próxima chance do Brasil será no Mundial de 2027, em que mais nove equipes terão a chance de garantir vaga em Los Angeles.
O Brasil ainda terá duas oportunidades de medalha no Mundial. Flavinha volta a competir na final da trave, enquanto Rebeca Andrade disputa a decisão do salto. A campeão olímpica, inclusive, chega à final como líder da classificatória do aparelho, depois de registrar a maior média entre as participantes. A decisão do salto será realizada neste sábado (24), enquanto a final da trave está marcada para domingo (25).
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