Brasileirão: como foram os últimos jogos entre Vitória e Palmeiras?

Resenha de Apostas

O Palmeiras, atual campeão do Brasileirão, vai estrear na competição em 2024 fora de casa. O time vai encarar o Vitória, no Barradão, em Salvador, pela primeira rodada da competição, e quer estrear com o pé direito diante do campeão da Série B, neste domingo (14), às 18h30.

As equipes se enfrentaram 43 vezes na história, com números favoráveis do Alviverde, que venceu 25 partidas, perdeu oito e empatou 10. Na última vez em que as equipes se enfrentaram, no Brasileirão de 2018, vitória palmeirense por 3 a 2, em São Paulo.

O Palmeiras vem embalado para iniciar o Brasileirão. Após vencer o Paulistão no último final de semana sobre o Santos, o time comandado por Abel Ferreira ainda venceu o Liverpool-URU no meio da semana, pela Libertadores. Para a estreia na competição nacional, o time deve entrar com força máxima em Salvador.

O Vitória também vem de uma conquista do Estadual. O time bateu seu maior rival, o Bahia, no último final de semana e quer estrear bem diante de sua torcida após o acesso do ano passado. O técnico do Vitória, Léo Condé, conta com novos reforços para a temporada: Luiz Adriano, Reynaldo, Luan Santos, Pablo, Jean Mota, Léo Naldi e Bruno Uvini.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Patric; William Oliveira e Rodrigo Andrade; Osvaldo, Matheusinho e Dudu; Alerrandro.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Rios e Raphael Veiga; Lázaro, Endrick e Flaco López.

Informações gerais da partida

Vitória x Palmeiras

Data e horário: 14/4/2024, às 18h30

Local: Estádio Barradão, em Salvador

Onde assistir: SporTV e Premiere