O técnico Abel Ferreira abiu o jogo sobre a condição física do centroavante Vitor Roque, que deixou o gramado da Arena Barueri nos primeiros minutos do segundo tempo de Palmeiras x Mirassol em razão de dores no joelho direito. Por esse motivo, o camisa 9 foi direto para o banco de reservas colocar gelo para aliviar o incômodo.

continua após a publicidade

➡️ Vídeo: Após sair de campo com dores no joelho, Vitor Roque deixa Arena Barueri sem mancar

– Vitor Roque? Não sei dizer o que ele tem, mas, como já digo, e não precisa ser um mago da fisiologia para saber que quando está parado um mês e quando vai ao ginásio para fazer 50 flexões ou exercícios, não vai conseguir – disse o treinador, após a vitória do Verdão por 1 a 0.

– Com uma pré-temporada dessa não dá. Se eu pudesse pedir algo era ter mais uma substituição para fazer, assim como quando tem um choque de cabeça – continuou o treinador.

continua após a publicidade

O Tigrinho, apesar das dores dentro de campo, parecia não sentir mais nenhum incômodo quando deixou o estádio, ao lado da delegação alviverde, como mostra o vídeo abaixo.

Essa não foi a primeira vez que Vitor Roque tem alguma lesão em 2026. Na estreia do Campeonato Paulista, contra a Portuguesa, o jogador não foi relacionado em razão de uma entorse no tornozelo, que sofreu um trauma no jogo-treino com o Desportivo Brasil.

continua após a publicidade

Para saber se há de fato uma lesão, o jogador será avaliado pelo departamento médico palmeirense.

➡️ Abel aprova rodízio no elenco do Palmeiras e comenta possível saída de Facundo

Agora, na próxima rodada do Estadual, a quarta do Campeonato Paulista, o Palmeiras encara o Novorizontino na terça-feira (20), às 20h (de Brasília), no Jorge Ismael de Biasi.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

+ Aposte nas partidas do Campeonato Paulista!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.