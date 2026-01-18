O Flamengo sofreu mais uma derrota no Campeonato Carioca, desta vez para o Volta Redonda. Na partida deste sábado (17), o Rubro-Negro jogou com um a menos desde o primeiro tempo e não conseguiu segurar o ataque adversário, sofrendo três gols.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores se revoltam com expulsão em Volta Redonda x Flamengo: 'Bizarro'

Após o jogo, o goleiro Leo Nannetti falou sobre o desempenho da equipe, lamentando o resultado, mas exaltando a postura do grupo.

— Obviamente, não foi um jogo fácil para a gente, tivemos uma perda com 10 minutos de jogo, mas acho que o time não se entregou em nenhum momento. A gente correu o tempo todo, se entregou a todo tempo e o Bruno falou isso para a gente, para não desistir, para a gente não largar, focar nos detalhes, mas infelizmente a vitória não veio. Agora é levantar a cabeça e ver o que tem pela frente durante o ano — disse o arqueiro.

Assim como na primeira rodada, o time que foi à campo era composto por jogadores do sub-20. Aos 18 anos, assim como a maioria do atletas à disposição de Bruno Pivetti (treinador do sub-20), o goleiro analisou o desempenho nos jogos de 2026.

continua após a publicidade

— A maioria dos jogadores são jovens, eu também sou jovem. Acho que a gente fez bons jogos contra a Portuguesa e contra o Bangu, só faltou terminar melhor no último terço, proteger mais a nossa área, mas agora é isso, é corrigir os detalhes porque tem muito ano pela frente.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Próximos jogos do Flamengo no Carioca

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (21) e enfrenta o Vasco no Maracanã, às 21h30 (de Brasília); a expectativa é que alguns jogadores do elenco principal sejam relacionados. Na sequência, o Rubro-Negro terá um novo clássico, contra o Fluminense, no dia 25.

continua após a publicidade

➡️ Aposte no Campeonato Carioca!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.