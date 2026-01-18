menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Nannetti lamenta derrota do Flamengo, mas exalta postura do time: 'Não nos entregamos'

Rubro-Negro perdeu por 3 a 0

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/01/2026
00:00
Léo Nannetti Flamengo
imagem cameraLéo Nannetti no jogo entre Flamengo e Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo sofreu mais uma derrota no Campeonato Carioca, desta vez para o Volta Redonda. Na partida deste sábado (17), o Rubro-Negro jogou com um a menos desde o primeiro tempo e não conseguiu segurar o ataque adversário, sofrendo três gols.

Após o jogo, o goleiro Leo Nannetti falou sobre o desempenho da equipe, lamentando o resultado, mas exaltando a postura do grupo.

— Obviamente, não foi um jogo fácil para a gente, tivemos uma perda com 10 minutos de jogo, mas acho que o time não se entregou em nenhum momento. A gente correu o tempo todo, se entregou a todo tempo e o Bruno falou isso para a gente, para não desistir, para a gente não largar, focar nos detalhes, mas infelizmente a vitória não veio. Agora é levantar a cabeça e ver o que tem pela frente durante o ano — disse o arqueiro.

Assim como na primeira rodada, o time que foi à campo era composto por jogadores do sub-20. Aos 18 anos, assim como a maioria do atletas à disposição de Bruno Pivetti (treinador do sub-20), o goleiro analisou o desempenho nos jogos de 2026.

— A maioria dos jogadores são jovens, eu também sou jovem. Acho que a gente fez bons jogos contra a Portuguesa e contra o Bangu, só faltou terminar melhor no último terço, proteger mais a nossa área, mas agora é isso, é corrigir os detalhes porque tem muito ano pela frente.

Próximos jogos do Flamengo no Carioca

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (21) e enfrenta o Vasco no Maracanã, às 21h30 (de Brasília); a expectativa é que alguns jogadores do elenco principal sejam relacionados. Na sequência, o Rubro-Negro terá um novo clássico, contra o Fluminense, no dia 25.

Flamengo Volta Redonda Carioca
Flamengo foi derrotado pelo Volta Redonda pelo Campeonato Carioca (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

