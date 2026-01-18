Corinthians retoma estratégia de 2025 em clássico com o São Paulo

O Corinthians enfrenta o São Paulo neste domingo (18), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Será o primeiro clássico do Timão na temporada, e Dorival Júnior deve escalar força máxima.

Com um elenco enxuto e ainda em ritmo de pré-temporada, o treinador repete a estratégia adotada na reta final de 2025, priorizando a força máxima em jogos considerados 'chave'. Na última temporada, os titulares foram preservados em diversas partidas do Campeonato Brasileiro, o que resultou para a 13ª colocação do clube alvinegro na competição.

Em 2026, o Timão viveu situação semelhante. Na última rodada, apenas Hugo Souza, Vitinho e Gui Negão foram escalados pela segunda vez consecutiva no Paulistão; os demais jogadores foram poupados. Com a equipe alternativa, o Corinthians acabou derrotado por 3 a 0 pelo Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

- Não posso fazer avaliação por uma partida. Tenho que ter consciência e equilíbrio. Sou o responsável pelos resultados, fiquem tranquilos. As decisões foram nossas, não tivemos opções. Temos dois clássicos seguidos, acho que estamos convivendo com as dificuldades e tentando amenizá-las para diminuir o prejuízo inicial. Vamos ter dificuldades em razão de todos esses detalhes, sei que é ruim, todos querem resultados imediatos, mas precisamos ter calma. Espero que possamos ter uma equipe ainda mais forte para as duas próximas partidas - disse o treinador após a partida contra o Massa Bruta.

Dorival Júnior deve mandar força máxima do Timão para o clássico com o São Paulo (Foto: Agência Corinthians)

Volta dos titulares

Para o clássico contra o São Paulo, a tendência é o retorno dos titulares. Garro, em recuperação de cirurgia no punho esquerdo, é desfalque confirmado. Já Memphis, com edema ósseo no joelho esquerdo, e Raniele, que apresenta inchaço no tornozelo esquerdo, seguem como dúvidas.

O Corinthians deve iniciar o Majetoso com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Charles, André Carrillo, André e Breno Bidon; Vitinho e Yuri Alberto.