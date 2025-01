Wolves recebe o Arsenal, neste sábado (25), em duelo válido pela 23ª rodada da Premier League. A bola rola a partir das 12h (de Brasília) e as equipes entram em campo no Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING). O confronto será transmitido pelo canal fechado da ESPN e através do streaming Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Como chegam os times?

O Wolves, comandado por Vítor Pereira, está com 16 pontos e busca se afastar do rebaixamento, a uma posição da zona. Enquanto o Arsenal, sob a liderança de Mikel Arteta, visa manter-se na briga pelo topo da tabela, ocupa atualmente o segundo lugar, uma posição atrás do líder Liverpool.



Posicionado na 17ª colocação, o Wolverhampton enfrenta um momento crítico após três derrotas seguidas, incluindo uma contra o Chelsea. Por outro lado, o Arsenal, que está seis pontos atrás do Liverpool com um jogo a mais, vem de um empate em 2 a 2 com o Aston Villa.

➡️ Os gigantes que correm risco de eliminação precoce na Champions League

✅ FICHA TÉCNICA

WOLVES X IPSWICH TOWN

23ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: sábado, 25 de janeiro de 2025, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

🟨 Árbitro: Michael Oliver

🚩 Assistentes: Stuart Burt e James Mainwaring

🖥️VAR: Darren England

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

WOLVES (Técnico: Vítor Pereira)

José Sá; Doherty, Bueno, Agbadou; Nelson Semedo, André, João Gomes, Ait-Nouri; Pablo Sarabia, Strand Larsen, Matheus Cunha.

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; Timber (Thomas Partey), Gabriel Magalhães, Kiwior, Zinchenko; Declan Rice, Mikel Merino (Jorginho), Odegaard; Trossard, Havertz, Martinelli.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional