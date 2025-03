Corinthians define plano para a chegada de Memphis após a Data FIFA

A eliminação da Holanda nos pênaltis para a Espanha marcou o fim da participação de Memphis por sua seleção nesta Data Fifa. A equipe de Koeman empatou por 3 a 3 neste domingo (23), mas acabou derrotada na disputa de pênaltis, caindo nas quartas de final da Liga das Nações. O Corinthians se planeja para contar com o craque na final do Paulistão.

O Timão espera o retorno de Memphis aos treinos nesta terça-feira (25), dois dias antes do jogo de volta da final do Paulistão contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O jogador deve retornar ao Brasil ainda na madrugada deste domingo (23), em avião alugado por seu staff.

Memphis terá dois dias de treinos antes do duelo contra o Palmeiras, uma vantagem em relação aos jogadores sul-americanos que terão que disputar partidas na terça-feira (25), pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O Corinthians conta com outros quatro atletas nesta situação: Félix Torres, do Equador, Carrillo, do Peru, José Martínez, da Venezuela, e Romero, do Paraguai.

Jogador marcou em jogo da Holanda (Foto: Reprodução/X/Holanda)

Brilho de Memphis

As atuações do jogador podem empolgar o torcedor do Corinthians. Titular nas duas partidas, o atacante marcou no empate por 3 a 3 entre Holanda e Espanha e saiu no segundo tempo da prorrogação, antes da decisão por pênaltis. Memphis teve um bom desempenho e, apesar do cansaço, não apresentou problemas físicos.

Olho na decisão

No dia 27 de março, quinta-feira, o Corinthians encara o Palmeiras no jogo de volta da final do Campeonato Paulista. A partida será na Neo Química Arena e terá somente a presença da Fiel por determinação do Ministério Público de São Paulo, que desde 2016 permite somente torcida mandante em clássicos na capital.