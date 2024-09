Paralimpíadas: brasileiro conquista medalha de prata quatro dias após sua prova; entenda

Joeferson com a medalha de bronze conquistada (Foto: Marcello Zambrana/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 08:58 • Rio de Janeiro

No último sábado (31/08), o brasileiro Joeferson Marinho havia conquistado a medalha de bronze nos 100m T12 das Paralimpíadas de Paris. No entanto, quatro dias após a realização da disputa, o turco Serkan Yildirim, então medalhista de ouro, foi desclassificado e o restante das medalhas foram redistribuídas. Dessa forma, Joeferson foi nomeado novo vice-campeão da prova.

Segundo o World Para Athletics - WPA, em declaração dada ao site US Paralympics Track & Field, o atleta turco competiu nos 100m T12 através de uma liminar emitida monocraticamente por um juiz do tribunal regional de Bonn. A WPA cumpriu a ordem e permitiu que ele competisse, mas havia protocolado um recurso contra a decisão, que foi acatado pelo mesmo tribunal. Assim, além da prata para o brasileiro, o ouro foi transferido para o norte-americano Noah Malone e o bronze, para o britânico Zachary Shaw. A cerimônia para redistribuição das medalhas será no Stáde de France, onde a competição de atletismo de Paris 2024 está sendo realizada. A data e horário ainda não foram divulgados.

Ainda segundo a WPA, de acordo com suas regras de classificação e seus regulamentos de qualificação para as Paralimpíadas de Paris, Serkan Yildirim não estava qualificado para competir por ser um atleta com status de classe esportiva "revisão".

Joeferson Marinho celebra conquista de medalha (Foto: Marcello Zambrana/CPB)

Essa é a primeira medalha em Paralimpíadas de Joeferson, que já foi prata nos 100m no Mundial Dubai 2019; e prata nos 100m e nos 200m no Mundial de Jovens de Atletismo em Notttwill, em 2017. Até aqui, o atletismo é a modalidade com mais medalhas conquistadas pelo Brasil nas nesta edição de Paralimpíadas, com 24 ao todo, sendo 8 ouros, 7 pratas e 9 bronzes. A mais recente foi conquistada por Bartolomeu Chaves, o Passarinho, na manhã desta quarta-feira (4). Ele foi prata nos 400m T53.

Joeferson Marinho possui albinismo congênito e diagnóstico de baixa visão desde os 3 anos. Durante sua infância, o atletismo era uma forma de diversão para ele. Até que aos 14 anos, ele começou a competir na modalidade nas Paralimpíadas Escolares de 2013. Após sua boa performance, ele passou a se dedicar ainda mais a modalidade e, em 2016, foi apresentado a Pedrinho, seu atual técnico.